Массовые ДТП в Киеве — сколько людей погибает в авариях каждый год

В Варшаве в 5 раз меньше — сколько людей погибает в ДТП в Киеве
Каждый год в Киеве фиксируют более 100 смертей из-за дорожно-транспортных происшествий. В то время как в Варшаве этот показатель ниже в пять раз.
Об этом сообщил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в эфире "Київського часу" 24 сентября.
Какова ситуация с ДТП в Киеве
"В стратегии Киева на 2025 год заложено около десяти смертельных ДТП на миллион жителей с планом уменьшить до семи", — рассказал Беспалов.
В то же время он отметил, что его и коллег это удивляло, ведь такое "плановое" количество означает фактически заложенные смерти, тогда как мировая практика Vision Zero предусматривает нулевую смертность и должна стать KPI для города.
По данным эксперта, в Киеве ежегодно фиксируют более 100 смертей на дорогах, тогда как в Варшаве — около 20-30.
Напомним, ранее вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов назвал причину всех аварий в Киеве. Обычно ДТП случаются из-за превышения скорости.
Также мы писали, что 7 сентября в столице произошла ужасная авария, где машину разорвало пополам. Водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу.
