Главная Киев В Варшаве в 5 раз меньше — сколько людей погибает в ДТП в Киеве

В Варшаве в 5 раз меньше — сколько людей погибает в ДТП в Киеве

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 23:24
Массовые ДТП в Киеве — сколько людей погибает в авариях каждый год
ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Каждый год в Киеве фиксируют более 100 смертей из-за дорожно-транспортных происшествий. В то время как в Варшаве этот показатель ниже в пять раз.

Об этом сообщил эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в эфире "Київського часу" 24 сентября.

Читайте также:

Какова ситуация с ДТП в Киеве

"В стратегии Киева на 2025 год заложено около десяти смертельных ДТП на миллион жителей с планом уменьшить до семи", — рассказал Беспалов.

В то же время он отметил, что его и коллег это удивляло, ведь такое "плановое" количество означает фактически заложенные смерти, тогда как мировая практика Vision Zero предусматривает нулевую смертность и должна стать KPI для города.

По данным эксперта, в Киеве ежегодно фиксируют более 100 смертей на дорогах, тогда как в Варшаве — около 20-30.

Напомним, ранее вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов назвал причину всех аварий в Киеве. Обычно ДТП случаются из-за превышения скорости.

Также мы писали, что 7 сентября в столице произошла ужасная авария, где машину разорвало пополам. Водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу.

