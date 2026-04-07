Цены на топливо в Киеве бьют рекорды: дизель стоит 95 грн
В Киеве во вторник, 7 апреля, снова выросли цены на топливо. Дизель кое-где уже стоит 95 грн за литр. Цена на бензин А-95 колеблется в пределах 73,40-76,99 грн за литр. Стоимость газа — около 50 грн за литр.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.
Цены на топливо в Киеве 7 апреля
Стоимость топлива в Киеве снова выросла. Цена колеблется в зависимости от вида топлива и АЗС. В частности, на SOCAR сегодня такой прайс:
- Nano ДТ — 91,99 грн за литр;
- А-95 — 76,99 грн за литр;
- Nano 95 — 80,99 грн за литр;
- Diesel Nano Extro — 94,99 грн за литр;
- Nano 100 — 86,99 грн за литр;
- Газ — 49,98 грн за литр.
На OKKO стоимость дизеля еще выше. Там цена сегодня доходит до 95 грн за литр:
- Pulls 100 — 86,90 грн за литр;
- Pulls 95 — 79,90 грн за литр;
- А-95 Евро — 76,90 грн за литр;
- Pulls ДТ — 95,00 грн за литр;
- ДТ Евро — 92,00 грн за литр;
- Газ — 49,99 грн за литр.
Несколько выгоднее сегодня заправляться на UPG. Цены на дизель и бензин на этой АЗС ниже:
- UPG 100 — 82,40 грн за литр;
- UPG 95 — 76,40 грн за литр;
- А-95 — 73,40 грн за литр;
- ДТ Евро — 90,90 грн за литр.
На WOG в Киеве сегодня такие цены на газ, бензин и дизель:
- ДТ Евро5 — 91,90 грн за литр;
- Mustang ДТ — 94,90 грн за литр;
- Евро5 95 — 77,00 грн за литр;
- Евро5 95 — 77,00 грн за литр;
- Mustang 95 — 80,00 грн за литр;
- Mustang 100 — 87,00 грн за литр;
- Газ — 49,99 грн за литр.
Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве будут судить директора "Киевзеленстроя". Его подозревают в хищении 4,9 млн грн. Эти деньги выделили из бюджета для борьбы с амброзией, однако их присвоили незаконным путем.
Также мы рассказывали о том, что эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба в эфире "Киевского времени" прокомментировал состояние столичного метро. Он отметил, что на ветке "Демеевской" была нарушена целостность тоннеля метрополитена. Вину за это Глеба возлагает на застройщика.
