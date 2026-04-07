Главная Киев Цены на топливо в Киеве бьют рекорды: дизель стоит 95 грн

Цены на топливо в Киеве бьют рекорды: дизель стоит 95 грн

Дата публикации 7 апреля 2026 10:33
Цены на топливо в Киеве 7 апреля. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

В Киеве во вторник, 7 апреля, снова выросли цены на топливо. Дизель кое-где уже стоит 95 грн за литр. Цена на бензин А-95 колеблется в пределах 73,40-76,99 грн за литр. Стоимость газа — около 50 грн за литр.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Цены на топливо в Киеве 7 апреля

Стоимость топлива в Киеве снова выросла. Цена колеблется в зависимости от вида топлива и АЗС. В частности, на SOCAR сегодня такой прайс:

  • Nano ДТ — 91,99 грн за литр;
  • А-95 — 76,99 грн за литр;
  • Nano 95 — 80,99 грн за литр;
  • Diesel Nano Extro — 94,99 грн за литр;
  • Nano 100 — 86,99 грн за литр;
  • Газ — 49,98 грн за литр.
Цены на SOCAR. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На OKKO стоимость дизеля еще выше. Там цена сегодня доходит до 95 грн за литр:

  • Pulls 100 — 86,90 грн за литр;
  • Pulls 95 — 79,90 грн за литр;
  • А-95 Евро — 76,90 грн за литр;
  • Pulls ДТ — 95,00 грн за литр;
  • ДТ Евро — 92,00 грн за литр;
  • Газ — 49,99 грн за литр.
Цены на OKKO. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Несколько выгоднее сегодня заправляться на UPG. Цены на дизель и бензин на этой АЗС ниже:

  • UPG 100 — 82,40 грн за литр;
  • UPG 95 — 76,40 грн за литр;
  • А-95 — 73,40 грн за литр;
  • ДТ Евро — 90,90 грн за литр.
Цены на UPG. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

На WOG в Киеве сегодня такие цены на газ, бензин и дизель:

  • ДТ Евро5 — 91,90 грн за литр;
  • Mustang ДТ — 94,90 грн за литр;
  • Евро5 95 — 77,00 грн за литр;
  • Mustang 95 — 80,00 грн за литр;
  • Mustang 100 — 87,00 грн за литр;
  • Газ — 49,99 грн за литр.
Цены на WOG. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

цены на топливо Киев топливо
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
