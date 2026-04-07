Цены на топливо в Киеве бьют рекорды: дизель стоит 95 грн

Цены на топливо в Киеве 7 апреля.

В Киеве во вторник, 7 апреля, снова выросли цены на топливо. Дизель кое-где уже стоит 95 грн за литр. Цена на бензин А-95 колеблется в пределах 73,40-76,99 грн за литр. Стоимость газа — около 50 грн за литр.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Дмитрий Шеремет.

Цены на топливо в Киеве 7 апреля

Стоимость топлива в Киеве снова выросла. Цена колеблется в зависимости от вида топлива и АЗС. В частности, на SOCAR сегодня такой прайс:

Nano ДТ — 91,99 грн за литр;

А-95 — 76,99 грн за литр;

Nano 95 — 80,99 грн за литр;

Diesel Nano Extro — 94,99 грн за литр;

Nano 100 — 86,99 грн за литр;

Газ — 49,98 грн за литр.

На OKKO стоимость дизеля еще выше. Там цена сегодня доходит до 95 грн за литр:

Pulls 100 — 86,90 грн за литр;

Pulls 95 — 79,90 грн за литр;

А-95 Евро — 76,90 грн за литр;

Pulls ДТ — 95,00 грн за литр;

ДТ Евро — 92,00 грн за литр;

Газ — 49,99 грн за литр.

Несколько выгоднее сегодня заправляться на UPG. Цены на дизель и бензин на этой АЗС ниже:

Читайте также:

UPG 100 — 82,40 грн за литр;

UPG 95 — 76,40 грн за литр;

А-95 — 73,40 грн за литр;

ДТ Евро — 90,90 грн за литр.

На WOG в Киеве сегодня такие цены на газ, бензин и дизель:

ДТ Евро5 — 91,90 грн за литр;

Mustang ДТ — 94,90 грн за литр;

Евро5 95 — 77,00 грн за литр;

Mustang 95 — 80,00 грн за литр;

Mustang 100 — 87,00 грн за литр;

Газ — 49,99 грн за литр.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве будут судить директора "Киевзеленстроя". Его подозревают в хищении 4,9 млн грн. Эти деньги выделили из бюджета для борьбы с амброзией, однако их присвоили незаконным путем.

Также мы рассказывали о том, что эксперт по государственному управлению в области градостроительства Виктор Глеба в эфире "Киевского времени" прокомментировал состояние столичного метро. Он отметил, что на ветке "Демеевской" была нарушена целостность тоннеля метрополитена. Вину за это Глеба возлагает на застройщика.

