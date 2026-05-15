В Киеве уже более 20 погибших из-за удара РФ: среди них трое детей

Разрушенный дом в Киеве. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В Киеве в результате атаки РФ в ночь на 14 мая количество погибших снова возросло. Известно, что враг унес жизни более 20 детей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГСЧС Украины.

Количество погибших в Киеве возросло

Отметим, что россияне в ночь на 14 мая атаковали Киев дронами и ракетами. В результате ударов в Дарницком районе была разрушена часть жилой многоэтажки.

По данным ГСЧС, по состоянию на 01:36 число жертв в Киеве увеличилось до 21 человека. Среди них есть дети.

"Количество жертв российской атаки на Киев возросло до 21 человека — среди погибших трое детей. В Дарницком районе столицы спасатели продолжают непрерывно разбирать завалы разрушенного дома и искать людей", — говорится в сообщении.

Также спасатели добавили, что информация о пострадавших и жертвах обновляется.

Пост ГСЧС об увеличении количества жертв в Киеве. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский информировал, что россияне попали ракетой Х-101, которая фактически уничтожила подъезд с первого по девятый этаж. Из-за этого под завалами оказались люди.

Также мы писали, что в Киеве в результате удара РФ разрушен бизнес-центр. Убытки оцениваются в миллионы долларов.