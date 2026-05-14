Зеленский: в Киеве по дому было попадание ракеты Х-101

Зеленский сообщил, что в Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты Х-101.

"Детально выясняем, какое именно оружие - какие именно ракеты и дроны - россияне применяли на этот раз. В Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты Х-101. Производство - второй квартал этого года. И это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит. И это должно быть реальной целью всех наших партнеров - остановить российские схемы обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие: санкции должны быть более болезненными для России".

