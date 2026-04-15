В Киеве завершается демонтаж колеса обозрения на Подоле

Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве на Контрактовой площади в среду, 15 апреля, завершается демонтаж колеса обозрения. С аттракциона уже полностью сняли все кабинки. В ближайшее время демонтаж планируют полностью завершить.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади Киева

Сейчас работы на Контрактовой площади перешли на финальную стадию. На месте разбирают основной каркас и вспомогательные конструкции.

В Киеве демонтируют колесо обозрения. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Демонтаж аттракциона на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Отметим, колесо обозрения установили в 2017 году как временную конструкцию, но оно простояло на площади почти девять лет. В то же время аттракцион не раз становился предметом дискуссий из-за несоответствия исторической среде, а также сомнений в безопасности и законности его размещения.

Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Колесо обозрения в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, в декабре 2025 года правоохранители обнаружили неудовлетворительное состояние колеса обозрения на Контрактовой площади. Должностным лицам КГГА объявили подозрения.

Впоследствии в Департаменте территориального контроля Киева сообщили, что закрыли аттракцион. По требованию прокуратуры владелец согласился демонтировать его своими силами.