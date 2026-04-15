Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
В Киеве завершается демонтаж колеса обозрения на Подоле

В Киеве завершается демонтаж колеса обозрения на Подоле

Ua ru
Дата публикации 15 апреля 2026 15:00
Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади Киева. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

В Киеве на Контрактовой площади в среду, 15 апреля, завершается демонтаж колеса обозрения. С аттракциона уже полностью сняли все кабинки. В ближайшее время демонтаж планируют полностью завершить.

Об этом сообщил журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади Киева

Сейчас работы на Контрактовой площади перешли на финальную стадию. На месте разбирают основной каркас и вспомогательные конструкции.

Демонтаж оглядового колеса на Контрактовій площі Києва
В Киеве демонтируют колесо обозрения. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Колесо огляду на Контрактовій площі
Демонтаж аттракциона на Подоле. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Отметим, колесо обозрения установили в 2017 году как временную конструкцию, но оно простояло на площади почти девять лет. В то же время аттракцион не раз становился предметом дискуссий из-за несоответствия исторической среде, а также сомнений в безопасности и законности его размещения.

Колесо огляду на Контрактовій площі Києва
Демонтаж колеса обозрения на Контрактовой площади. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн
Демонтаж атракціону на Подолі у Києві
Колесо обозрения в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Александр Саюн

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, в декабре 2025 года правоохранители обнаружили неудовлетворительное состояние колеса обозрения на Контрактовой площади. Должностным лицам КГГА объявили подозрения.

Впоследствии в Департаменте территориального контроля Киева сообщили, что закрыли аттракцион. По требованию прокуратуры владелец согласился демонтировать его своими силами.

Киев нарушения колесо обозрения
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации