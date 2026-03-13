В Киеве могут сократить расходы — депутатка рассказала о проблемах с бюджетом

Бюджет Киева в начале года столкнулся с проблемами наполнения. Из-за падения производства и закрытия части малого и среднего бизнеса столица недополучила средства в январе и феврале.

Об этом заявила депутат Киевсовета от партии "Батьківщина" Алла Шлапак в эфире программы "Київський час".

Столица может сократить расходы

По словам Шлапак, из-за недостатка средств городским властям придется пересматривать финансирование некоторых программ. В то же время приоритетными останутся расходы на энергоустойчивость города и поддержку Сил обороны Украины.

Впрочем, депутат раскритиковала отдельные решения по использованию средств. В частности, в столице продолжают финансировать строительство новой школы на Оболони, несмотря на демографический спад и недоукомплектованность уже имеющихся учебных заведений.

Отдельно Шлапак привела пример восстановления дома на бульваре Леси Украинки в Печерском районе после российского удара.

"Там пять миллионов гривен заложено на ремонтные работы после прилета. Хотя эту дыру все видят и понимают, что этого точно недостаточно. И вместе с тем более 10 миллионов заложено на асфальтирование вокруг этого дома", — заявила депутат.

Ранее депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Андрей Витренко заявил, что восстановление энергоустойчивости Киева требует более 60 млрд гривен, однако сейчас в городском бюджете есть только около шестой части необходимой суммы. По его словам, столичной власти необходимо пересмотреть распределение средств в бюджете.

Кроме того, в декабре депутаты Киевсовета внесли в проект бюджета 3400 правок на сумму почти 28 млрд гривен, что составляет около 30% от общего бюджета. Это свидетельствует о том, что значительная часть финансирования формировалась без учета актуальных потребностей киевлян.