Бюджет Киева — куда больше всего денег тратит власть

Киевская власть тратит четыре миллиарда гривен на укрытие в столице. Большинство средств направляют на бомбоубежища в школах.

Об этом сообщил депутат Киевского городского совета Тарас Козак в эфире "Київського часу" 19 ноября.

Куда власти Киева тратят деньги

Козак рассказал, что большинство средств из бюджета Киева направляют на создание и ремонты укрытий в учебных заведениях. По его словам, это необходимо, чтобы дети могли продолжать обучение несмотря на воздушные тревоги.

Кроме того, средства идут на ремонты подвалов и других простейших укрытий. В то же время депутат отметил, что 4 млрд грн — это действительно много, но все же недостаточно для полного обеспечения всех киевлян.

"В Киеве более 3 млн жителей. Представим себе, сколько надо средств, чтобы каждого обеспечить укрытием. Это никаких средств не хватит — надо 10 бюджетов Киева только потратить на укрытие", — отметил Тарас Козак.

Напомним, недавно Тимур Ткаченко заявил, что у Кличко срывают установку мобильных укрытий в столице. В КГГА настаивают, чтобы хранилища закупали аппараты РГА.

Однако у Кличко отреагировали на заявления КГГА о срыве этого проекта со стороны столичной власти. Там заявили, что Киевсовет оперативно выделил на приобретение укрытий и установку почти 500 миллионов гривен