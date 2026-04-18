Главная Киев Нападающий родом из России: Зеленский о стрельбе в Киеве

Нападающий родом из России: Зеленский о стрельбе в Киеве

Дата публикации 18 апреля 2026 20:27
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали о стрельбе в Киеве. По его словам, сейчас Нацполиция и СБУ устанавливают все обстоятельства происшествия. Известно, что нападавший был родом из России и долго жил в Донецкой области.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на обращение главы государства 18 апреля.

Стрельба в Киеве: Зеленский раскрыл подробности о нападавшем

Как отметил Зеленский, нападавший убил четырех человек на улице в Киеве. Впоследствии мужчина начал удерживать заложников, одного из которых убил.

"Еще одна женщина умерла в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", — отметил глава государства.

Он добавил, что правоохранители смогли спасти четырех заложников. Сейчас известно о 14 пострадавших.

"Цифра, к сожалению, может увеличиться: люди еще обращаются за помощью. Среди раненых мальчик, ему 12 лет. Врачи оказывают необходимую помощь. Желаем скорейшего выздоровления раненым", — сообщил Президент Украины.

Зеленский также отметил, что перед тем, как выйти на улицу с оружием, нападавший поджег свою квартиру. Он был родом из России. Долгое время мужчина проживал в Донецкой области. Ранее он привлекался к уголовной ответственности.

"Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое наделал. Надо проверить каждую деталь. В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены. Министр внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины и Генеральный прокурор Украины будут информировать общество", — подчеркнул Зеленский.

Журналист Виталий Глагола сообщил, что нападавшим является Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он проживал в Киеве на улице Демиевской. Родом он был из Рязани, что в РФ.

Що відомо про чоловіка, який відкрив стрілянину у Києві 18 квітня
Мужчина, открывший огонь в столице. Фото: Telegram/VGlagola

"Это бывший украинский военный, служивший до 2004 года в Донецкой области. Место службы — 254-я мотострелковая дивизия, батальон материально-технического обеспечения", — сообщил журналист.

По информации Глаголы, мужчина был в запасе, а после 2022 года продолжил службу в рядах украинской армии.

Що відомо про чоловіка, який відкрив стрілянину у Києві 18 квітня
Сообщение Глаголы. Фото: Telegram/VGlagola

Что известно о стрельбе в Киеве 18 апреля

Как сообщали Новини.LIVE, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе столицы мужчина открыл стрельбу по людям. В результате инцидента погибли и пострадали люди. Нападающий забаррикадировался в магазине.

Правоохранители начали спецоперацию, чтобы задержать преступника. В частности, спецподразделение КОРД приступило к штурму. Стало известно, что среди раненых — ребенок.

Позже министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчину ликвидировали. Его застрелили во время задержания. Нападавший открыл огонь по сотрудникам полиции.

В конце концов стало известно, что в результате стрельбы погибли шесть человек. По меньшей мере 15 жителей столицы пострадали. Переговоры с нападающим вели около 40 минут, однако мужчина не реагировал.

Владимир Зеленский Киев стрельба обращение
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
