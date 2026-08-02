Это точно не случайность: во второй раз за сутки РФ атаковала склад Rozetka в Броварах

Последствия удара РФ по складу Rozetka в Броварах 2 августа 2026 года. Фото: Rozetka/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 2 августа российские войска во второй раз за последние сутки атаковали крупнейший склад украинского интернет-магазина и маркетплейса Rozetka в Броварах. В компании сообщили, что в объект попали еще два беспилотника Shahed. По предварительным данным, в результате атаки люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Rozetka в воскресенье, 2 августа.

Разрушения в результате атаки РФ на склад Rozetka. Фото: Rozetka/Facebook

Россияне во второй раз за сутки нанесли удар по складу Rozetka в Киевской области

Российские войска во второй раз за последние 24 часа нанесли удар по крупнейшему складу украинского маркетплейса Rozetka в Броварах. В компании сообщили, что в ночь на 2 августа по объекту ударили еще два беспилотника Shahed.

В Rozetka отметили, что самое главное — в результате повторной атаки никто не пострадал.

Там также подчеркнули, что повторный удар по тому же складу менее чем за сутки не считают случайностью. В компании убеждены, что российские войска целенаправленно атаковали объект:

"Сегодня ночью ещё два Шахеда поразили крупнейший склад Rozetka. Но главное, что люди не пострадали. Это вторая атака на наш склад за 24 часа. Это точно не случайность, а целенаправленный удар. Тем не менее, Rozetka работает по графику. Спасибо всем, кто нас поддерживает!".

Скриншот сообщения Rozetka/Facebook

Новини.LIVE писали, что утром 1 августа российские войска атаковали с помощью дронов складские помещения в Броварах Киевской области. В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения, также были повреждены 12 автомобилей.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 1 августа российский ракетный удар по Киеву повредил главную мечеть Духовного управления мусульман Украины "Умма". По словам муфтия Мурата Сулейманова, святыня уже в третий раз пострадала в результате российских обстрелов. Он осудил атаку и назвал её очередным преступлением России.

Новини.LIVE также сообщали, что вечером 1 августа 2026 года в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после российского обстрела, который привел к разрушениям и пожарам в нескольких районах города. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли девять человек, ещё 33 получили ранения, в том числе четверо детей.