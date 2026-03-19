Витренко раскритиковал то, как Киев тратит международную помощь

Андрей Витренко.

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко заявил, что власти Киева нерационально используют международную помощь. В частности, 600 тысяч евро, которые Украина получила от Литвы, мэр Виталий Кличко направил на парки и пешеходные мосты, а не на защиту критической инфраструктуры. По словам Витренко, во время войны ключевым приоритетом должны быть энергоустойчивость и резервное питание для больниц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Витренко в Telegram.

Витренко заявил о неправильных приоритетах городской власти Киева

"У меня простой вопрос: когда киевская городская власть обращается к международным партнерам во время войны, о чем она должна просить? О генераторах для больниц и школ? Об усилении энергоустойчивости? О защите водохозяйственной инфраструктуры? О защите объектов критической инфраструктуры? Именно так должно было бы быть. Но нет, киевская городская власть просит деньги на очередной мост! Неужели еще один рекреационный объект сегодня важнее безопасности киевлян во время очередного обстрела?", — написал Витренко.

По словам депутата, средства, которые предоставила Киеву Литва, — это ресурс доверия международных партнеров.

"И тратить этот ресурс в 2026 году на лавочки, парк и мост вместо критической инфраструктуры — это или полная управленческая слепота мэра столицы, или сознательное игнорирование реальности, в которой живет страна. Сегодня каждое евро международной помощи должно работать на безопасность, устойчивость города и поддержку фронта. А не на очередную ленту, которую мэр торжественно перережет перед камерами", — добавил он.

Кто еще критиковал действия Кличко

Недавно начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что отдельные положения Плана энергоустойчивости столицы, предложенные Кличко, могут ослабить ответственность за публичные закупки. Более того, по его словам, чиновник сможет пойти к судье и попросить оценить свои действия. Если судья не увидит признаков преступления, прокурора могут заставить закрыть производство.

Также глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов раскритиковал Кличко за недостаточную подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, он подчеркнул, что Киев до сих пор не подключил предоставленные другими регионами генераторы. В то же время такие города как Борисполь и Николаев активно внедряют модульные теплостанции и восстанавливают ТЭЦ.