В Киеве до сих пор не работает земельная комиссия

Глава Оболонской районной государственной администрации в Киеве Кирилл Фесик отметил, что земельная комиссия до сих пор не работает. По его словам, это очень вредит городу.

Об этом Кирилл Фесик сказал в эфире "Київського часу".

В Киеве не работает земельная комиссия

"Стоит обратить на одну забавную деталь, которая уже начинает очень сильно вредить городу, что со времен операции "Чистый город" у нас так и не заработала земельная комиссия", — говорит Фесик.

По его словам, любые земельные, в том числе связанные с энергетикой и обороной, просто не решаются.

"Оно доходит до абсурда, что я не могу землю под школу подвинуть, отвести в пределах двух участков, двух школ, их с собой разграничить, потому что не к кому обращаться", — добавил глава Оболонской РГА.

Напомним, что глава земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев является фигурантом дела "Чистый город", в рамках которого правоохранители НАБУ и САП разоблачили масштабную схему коррупции с землей. Среди фигурантов также бывший депутат Киевского городского совета Денис Комарницкий, экс-секретарь Владимир Бондаренко, экс-заместитель мэра Киева Петр Оленич, а также представители фракций "Батькивщина" и "УДАР".

Впоследствии городской голова Виталий Кличко предложил Киевсовету уволить Михаила Терентьева и назначить Олеся Маляревича. В то же время изменения не произошли.

А депутат Киевсовета Виктория Пташник рассказывала, что проект по обновлению состава земельной комиссии блокируется.