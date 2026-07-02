ГСЧС: в Дарницком районе Киева под завалами находятся около 9 человек

Последствия нападения РФ на Киев 2 июля 2026 года. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В Дарницком районе Киева под завалами дома, разрушенного в результате российской атаки, могут находиться около девяти человек. В ходе спасательной операции сотрудники чрезвычайных служб уже спасли 17 человек, семерых из них извлекли из-под обломков. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются.

Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник, передает с места событий журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

В Дарницком районе под завалами находятся люди

После массированной российской атаки на Киев в Дарницком районе продолжается масштабная поисково-спасательная операция. По предварительным оценкам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, под завалами разрушенного дома еще могут находиться около девяти человек.

Как сообщил глава ГСЧС Андрей Даник, в ходе ликвидации последствий удара на этом участке спасатели уже спасли 17 человек. Из них семерых удалось деблокировать непосредственно из-под завалов. По словам Даника, это самое большое количество людей, которых удалось спасти из-под обломков на одном месте с начала полномасштабного вторжения России.

Он также отметил, что ГСЧС заранее подготовилась к вероятному массированному обстрелу столицы. Накануне все пожарно-спасательные подразделения были выведены из мест постоянной дислокации, что позволило оперативно приступить к аварийно-спасательным работам сразу после удара.

"По объему работ это одна из самых сложных локаций. Нам удалось в ходе спасательной операции именно на этой локации спасти 17 человек. Из них 7 человек были откопаны именно из завалов в очень сложных условиях.

Скажу откровенно, за весь период на одной локации столько людей живых нам не удавалось извлечь именно из завалов. Было 3, было 5, это максимум 7. Это благодаря тому, что развертывание спасательных подразделений произошло очень быстро. Мы знали об ударе, мы готовились к нему. Накануне вечером мы вывели все свои спасательные и пожарные подразделения с мест постоянной дислокации", — рассказал глава ГСЧС Андрей Даник.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. К разбору завалов привлечена тяжелая инженерная техника, которая помогает ускорить работы и повысить шансы найти людей, которые могут оставаться под обломками.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Владимир Зеленский прибыл на место российского удара в Дарницком районе Киева и заявил, что Украине срочно нужны ракеты для усиления противовоздушной обороны. По его словам, некоторые партнеры уже согласились помочь, однако часть обещанного вооружения до сих пор не поступила. Зеленский подчеркнул, что до достижения справедливого мира Украина будет продолжать давать справедливый ответ России.

Новини.LIVE также сообщали, что в Киеве число погибших в результате массированной российской атаки возросло до 20 человек. На местах ударов круглосуточно ведутся аварийно-спасательные работы, под завалами еще могут находиться люди. Медики и психологи оказывают помощь пострадавшим и их семьям.