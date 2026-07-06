Игнат опроверг информацию о самой массированной атаке на Киев

Последствия российского обстрела Киева 6 июля. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Начальник управления по связям с общественностью Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат опроверг сообщения о самой массированной атаке на Киев в ночь на 6 июля. Он призывает полагаться только на официальные сводки.

Об этом Юрий Игнат эксклюзивно рассказал в эфире программы Ранок.LIVE.

Российский обстрел Киева 6 июля

Игнат отметил, что каждый раз подобные атаки называют самыми массированными. По его словам, общество часто преувеличивает масштабы каждого нового обстрела, забывая о более тяжелых днях.

"Это не самый массированный удар, это точно", — заявил он.

Чтобы избежать манипуляций и паники, Игнат призывает украинцев доверять только официальной информации. Данные о российских атаках и работе ПВО зафиксированы и открыты для анализа.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля, в результате которого есть погибшие и раненые. Противник наносил удары ракетами и дронами.

Этой ночью под удар России также попала Киевская область, в результате чего известно об одной жертве и пострадавших. Кроме того, жителей Вишневого призвали не выходить на улицу после российской атаки.