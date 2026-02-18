В Киеве коммунальщики расчищают снег - что говорят в КГГА

Уборка снега в Киеве. Фото: КГГА

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада — коммунальные службы расчищают дороги, тротуары и пешеходные зоны. Для обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов привлечено более 160 единиц спецтехники и сотни сотрудников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление КГГА.

В Киеве продолжается уборка снега и гололеда

Дороги и тротуары столицы обрабатывают противогололедными средствами и расчищают спецтехникой "Киевавтодора". В первую очередь очищают главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, а также подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Коммунальщики расчищают снег. Фото: КГГА

Ручную уборку проводят 456 работников в составе 70 бригад, которые очищают узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать техника. На придомовых территориях снег расчищают более 2822 работников управляющих компаний с привлечением 27 единиц техники.

В парках и скверах дорожки очищают 559 "зеленстроевцев" с использованием 15 единиц специализированной техники.

Спецтехника расчищает снег. Фото: КГГА

Городские службы призывают водителей быть максимально внимательными на дорогах, не оставлять авто на тротуарах и обочинах, а пешеходов — соблюдать правила безопасности и носить фликеры в темное время суток.

Непогода в Киеве

В ночь на 16 февраля столицу засыпало снегом. Уже с ночи коммунальные службы приступили к уборке магистралей и дорог. Однако избежать транспортного коллапса все же не удалось — из-за снежных заносов и гололеда на дорогах образовались масштабные пробки, а также высокий уровень аварийных ситуаций.

Вчера в столице все еще продолжалась ликвидация последствий непогоды. Киевляне были вынуждены ждать общественный транспорт на переполненных остановках и стоять в километровых пробках.

Кроме того, действия руководства столицы раскритиковали и сами работники коммунальных служб, которые в усиленном режиме продолжают вручную ликвидировать снежные заносы и гололед.