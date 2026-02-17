Непогода в Киеве - столица второй день подряд стоит в пробках

Остановка в Киеве. Фото: кадр из видео

Второй день подряд Киев оправляется от мощного снегопада. Непогода вызвала транспортный коллапс и переполненные остановки общественного транспорта.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE во вторник, 17 февраля.

Какая ситуация на дорогах Киева

Из-за сложных погодных условий киевляне вынуждены дольше ждать автобусы и троллейбусы, а движение в центре города остается затрудненным.

В социальных сетях киевляне массово жалуются на отсутствие надлежащей уборки остановок общественного транспорта, дорог и подземных переходов. Напряженная ситуация на дорогах и погодные условия вызвали ряд аварийных ситуаций и ДТП в столице.

В то же время, по данным города, к работам привлечено 256 единиц техники "Киевавтодор". Спецтехника работает на главных магистралях, мостах и путепроводах, а также на участках со спусками и подъемами

Отметим, что работы по расчистке улиц начались еще ночью 16 февраля, однако последствий избежать не удалось. Город "парализовало" в пробках.

Кроме того, работу руководства столицы раскритиковали и работники коммунальных служб, которые в усиленном режиме вручную продолжают ликвидировать снежные заносы и гололед.