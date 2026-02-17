Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Переполненные остановки и пробки — Киев оправляется от непогоды

Переполненные остановки и пробки — Киев оправляется от непогоды

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 13:16
Непогода в Киеве - столица второй день подряд стоит в пробках
Остановка в Киеве. Фото: кадр из видео

Второй день подряд Киев оправляется от мощного снегопада. Непогода вызвала транспортный коллапс и переполненные остановки общественного транспорта.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE во вторник, 17 февраля.

Реклама
Читайте также:

Какая ситуация на дорогах Киева

Из-за сложных погодных условий киевляне вынуждены дольше ждать автобусы и троллейбусы, а движение в центре города остается затрудненным.

В социальных сетях киевляне массово жалуются на отсутствие надлежащей уборки остановок общественного транспорта, дорог и подземных переходов. Напряженная ситуация на дорогах и погодные условия вызвали ряд аварийных ситуаций и ДТП в столице.

В то же время, по данным города, к работам привлечено 256 единиц техники "Киевавтодор". Спецтехника работает на главных магистралях, мостах и путепроводах, а также на участках со спусками и подъемами

Отметим, что работы по расчистке улиц начались еще ночью 16 февраля, однако последствий избежать не удалось. Город "парализовало" в пробках.

Кроме того, работу руководства столицы раскритиковали и работники коммунальных служб, которые в усиленном режиме вручную продолжают ликвидировать снежные заносы и гололед.

погода Киев непогода пробки общественный транспорт
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации