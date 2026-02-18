У Києві комунальники розчищають сніг — що кажуть у КМДА

Прибирання снігу в Києві. Фото: КМДА

У Києві триває робота комунальників з очищення доріг, тротуарів та пішохідних зон після снігопаду. Столичні служби задіяли понад 160 одиниць спецтехніки та сотні працівників, щоб забезпечити безпечний рух для транспорту та пішоходів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву КМДА.

Реклама

Читайте також:

У Києві триває прибирання снігу та ожеледиці

Дороги та тротуари столиці обробляють протиожеледними засобами і розчищають спецтехнікою "Київавтодору". Першочергово очищають головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

Комунальники розчищають сніг. Фото: КМДА

Ручне прибирання проводять 456 працівників у складі 70 бригад, які очищають вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати техніка. На прибудинкових територіях сніг розчищають понад 2822 працівники керуючих компаній із залученням 27 одиниць техніки.

У парках і скверах доріжки очищають 559 "зеленбудівців" із використанням 15 одиниць спеціалізованої техніки.

Спецтехніка розчищає сніг. Фото: КМДА

Міські служби закликають водіїв бути максимально уважними на дорогах, не залишати авто на тротуарах і узбіччях, а пішоходів — дотримуватись правил безпеки та носити флікери у темний час доби.

Негода в Києві

В ніч проти 16 лютого столицю замело снігом. Вже від ночі комунальні служби розпочали прибирання магістралей та доріг. Однак уникнути транспортного колапсу все ж не вдалося — через снігові замети та ожеледицю на дорогах утворилися масштабні затори, а також високий рівень аварійних ситуацій.

Вчора у столиці все ще тривала ліквідація наслідків негоди. Кияни були змушені чекати громадський транспорт на переповнених зупинках і стояти у кілометрових заторах.

Крім того, дії керівництва столиці розкритикували й самі працівники комунальних служб, які у посиленому режимі продовжують вручну ліквідовувати снігові замети та ожеледицю.