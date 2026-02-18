Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві триває прибирання снігу — КМДА повідомила обсяги роботи

У Києві триває прибирання снігу — КМДА повідомила обсяги роботи

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 13:47
У Києві комунальники розчищають сніг — що кажуть у КМДА
Прибирання снігу в Києві. Фото: КМДА

У Києві триває робота комунальників з очищення доріг, тротуарів та пішохідних зон після снігопаду. Столичні служби задіяли понад 160 одиниць спецтехніки та сотні працівників, щоб забезпечити безпечний рух для транспорту та пішоходів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву КМДА.

Реклама
Читайте також:

У Києві триває прибирання снігу та ожеледиці

Дороги та тротуари столиці обробляють протиожеледними засобами і розчищають спецтехнікою "Київавтодору". Першочергово очищають головні магістралі, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми, а також підходи до зупинок громадського транспорту та переходи.

У Києві триває прибирання снігу
Комунальники розчищають сніг. Фото: КМДА

Ручне прибирання проводять 456 працівників у складі 70 бригад, які очищають вузькі тротуари, сходи, підходи до наземних і підземних переходів та інші пішохідні зони, де не може працювати техніка. На прибудинкових територіях сніг розчищають понад 2822 працівники керуючих компаній із залученням 27 одиниць техніки.

У парках і скверах доріжки очищають 559 "зеленбудівців" із використанням 15 одиниць спеціалізованої техніки.

Комунальники розчищають Київ після снігопаду
Спецтехніка розчищає сніг. Фото: КМДА

Міські служби закликають водіїв бути максимально уважними на дорогах, не залишати авто на тротуарах і узбіччях, а пішоходів — дотримуватись правил безпеки та носити флікери у темний час доби.

Негода в Києві

В ніч проти 16 лютого столицю замело снігом. Вже від ночі комунальні служби розпочали прибирання магістралей та доріг. Однак уникнути транспортного колапсу все ж не вдалося — через снігові замети та ожеледицю на дорогах утворилися масштабні затори, а також високий рівень аварійних ситуацій.

Вчора у столиці все ще тривала ліквідація наслідків негоди. Кияни були змушені чекати громадський транспорт на переповнених зупинках і стояти у кілометрових заторах.

Крім того, дії керівництва столиці розкритикували й самі працівники комунальних служб, які у посиленому режимі продовжують вручну ліквідовувати снігові замети та ожеледицю.

Київ КМДА сніг прибирання комунальні служби
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації