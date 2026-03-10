Витренко рассказал, хватит ли в бюджете Киева средств на восстановление энергосистемы

Андрей Витренко. Фото: Киевсовет

Полная реализация плана энергоустойчивости столицы требует более 60 млрд гривен. Однако финансовые возможности городского бюджета пока покрывают лишь небольшую часть необходимой суммы.

Об этом депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

"У нас сегодня есть примерно шестая часть этих денег, которые уже сейчас можно тратить. В этом же проекте энергетической устойчивости была и мысль о том, что в ближайшее время необходимо вносить изменения в бюджет города Киева. Мы это поддерживаем", — сказал Витренко.

По его словам, необходимо перераспределять бюджет столицы. В частности, забирать средства из парков и скверов на обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

"Сначала критическая инфраструктура, потом социальные выплаты, а потом если останется что-то уже все остальное. Поэтому будет еще перераспределение бюджета, там примерно в объеме 13 млрд гривен. Отдельно работаем, есть проекты работы с донорскими организациями и с Европейским инвестиционным банком, но там еще очень далеко до их завершения", — добавил депутат.

Кроме того, Витренко отметил, что Киев уже мог реализовать все эти проекты, если бы начал это делать еще четыре года назад.

Зима 2025-2026 стала самой тяжелой для Киева

Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея заявил, что из-за сильных морозов и недостатка оперативных решений, эта зима стала одной из самых тяжелых для столицы. По его словам, в условиях кризиса город должен не только планово готовиться к зиме, но и оперативно менять бюджет.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что мэр Киева Виталий Кличко будет нести ответственность за неподготовку города к зиме.