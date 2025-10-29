Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Управленческая катастрофа — какое количество потерь тепла в Киеве

Управленческая катастрофа — какое количество потерь тепла в Киеве

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 22:21
обновлено: 22:21
Кучеренко заявил о критических потерях тепла в Киеве — какое количество
Батарея. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве есть огромная беда. По его словам, речь идет о тепловых сетях.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире "Київський час" в среду, 29 октября.

Реклама
Читайте также:

Проблема с теплом в Киеве

Кучеренко отметил, что "Киевтеплоэнерго" показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города.

"Это катастрофа. Это стыд. В Черкассах и Житомире потери тепла по 10-11%, если Киев показывает 27%, то это на 16% больше сжигается газа, теряется тепла, это катастрофа управленческая", — сказал он.

По его словам, так экономики никогда не будет, когда теряется 27% генерации тепла. Он призвал наводить порядок в теплосетях и контролировать эффективность генерации тепла ТЭЦ и котельных.

"Я концентрируюсь на этом и надеюсь, что другие также заинтересуются этой проблемой", — добавил Кучеренко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил о старте отопительного сезона в столице 29 октября.

А 28 октября отопительный сезон в жилом фонде начался и в Киевской области.

Киев теплосеть нардепы теплоснабжение отопление
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации