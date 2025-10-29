Кучеренко заявил о критических потерях тепла в Киеве — какое количество

Батарея. Фото: УНИАН

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко заявил, что в Киеве есть огромная беда. По его словам, речь идет о тепловых сетях.

Об этом Алексей Кучеренко сказал в эфире "Київський час" в среду, 29 октября.

Проблема с теплом в Киеве

Кучеренко отметил, что "Киевтеплоэнерго" показывает 27% потерь тепла в тепловых сетях города.

"Это катастрофа. Это стыд. В Черкассах и Житомире потери тепла по 10-11%, если Киев показывает 27%, то это на 16% больше сжигается газа, теряется тепла, это катастрофа управленческая", — сказал он.

По его словам, так экономики никогда не будет, когда теряется 27% генерации тепла. Он призвал наводить порядок в теплосетях и контролировать эффективность генерации тепла ТЭЦ и котельных.

"Я концентрируюсь на этом и надеюсь, что другие также заинтересуются этой проблемой", — добавил Кучеренко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил о старте отопительного сезона в столице 29 октября.

А 28 октября отопительный сезон в жилом фонде начался и в Киевской области.