КГГА покрывает "черные схемы" заработка на ярмарках — Ткаченко

КГГА покрывает "черные схемы" заработка на ярмарках — Ткаченко

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:35
обновлено: 11:35
Черные схемы на ярмарках в Киеве — Ткаченко рассказал, кто из команды Кличко виноват
Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

Директор департамента промышленности Киевской городской государственной администрации Владимир Костиков игнорирует поручение о прозрачной системе ярмарок. Таким образом КГГА продолжает покрывать "черные схемы".

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Читайте также:
кмда
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Костиков игнорирует поручения Ткаченко и Кличко

"Прошел месяц, а результата ноль. Почему? Потому что за этой "задержкой" стоят фамилии, деньги и старые связи. Я неоднократно давал поручения. И они игнорируются. Как мои, так и Кличко (мэра Киева, — Ред.), кстати", — заявил Ткаченко.

Глава КГГА назвал это предательством громады.

"Когда чиновники саботируют изменения даже во время войны — это даже не бездействие, а предательство общества. Это не объяснишь отсутствием времени или денег. Потому что на банкеты есть и то, и другое. И даже в рабочее время гулять умудряются. А потом мы говорим, что у города недостаточно средств на защиту критической инфраструктуры", — добавил он.

Напомним, недавно стало известно, что Костиков на следующий день после того, как РФ убила в Киеве трех человек, в разгар рабочего дня праздновал свой День рождения в караоке-баре. Там присутствовали еще несколько должностных лиц КГГА.

Однако это не единственный такой случай. Недавно громко праздновал День рождения заместитель Кличко Николай Поворозник. Произошло это в День траура по погибшим в результате массированной вражеской атаки 24 апреля.

Добавим, что недавно Ткаченко заявлял, что у Кличко также игнорируют вопрос временного бесплатного отселения людей из поврежденных домов.

Виталий Кличко Киев КГГА ярмарки Тимур Ткаченко КМВА
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
