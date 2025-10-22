Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве количество пострадавших продолжает стремительно расти

В Киеве количество пострадавших продолжает стремительно расти

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 13:25
обновлено: 13:25
После атаки на Киев количество пострадавших растет
Врачи оказывают медицинскую помощь людям, пострадавшим во время атаки РФ на Киев 22 октября 2025 года. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В ночь на 22 октября российские оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Киев. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 25 раненых.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака РФ на Киев 22 октября — количество пострадавших растет

В ночь на 22 октября в Киеве раздавались мощные взрывы. Российские войска атаковали столицу ракетами и дронами.

В результате вражеского удара по Киеву есть погибшие и пострадавшие.

По данным начальника КГВА, по состоянию на 12:40 количество раненых в результате российской атаки на Киев возросло до 25 человек. Из них 5 детей.

Более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.

Ткаченко про атаку РФ на Київ
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

Ранее в ГСЧС рассказали детали о последствиях атаки РФ на жилые дома в Киеве.

Также мы информировали, что во время атаки РФ на Киев 22 октября в дом нардепа попал обломок дрона.

Киев обстрелы война в Украине Россия атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации