После атаки на Киев количество пострадавших растет

Врачи оказывают медицинскую помощь людям, пострадавшим во время атаки РФ на Киев 22 октября 2025 года. Фото: ГСЧС Киева/Telegram

В ночь на 22 октября российские оккупанты ракетами и беспилотниками атаковали Киев. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 25 раненых.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Атака РФ на Киев 22 октября — количество пострадавших растет

В ночь на 22 октября в Киеве раздавались мощные взрывы. Российские войска атаковали столицу ракетами и дронами.

В результате вражеского удара по Киеву есть погибшие и пострадавшие.

По данным начальника КГВА, по состоянию на 12:40 количество раненых в результате российской атаки на Киев возросло до 25 человек. Из них 5 детей.

Более 10 госпитализированы, из них 4 ребенка.

Ранее в ГСЧС рассказали детали о последствиях атаки РФ на жилые дома в Киеве.

Также мы информировали, что во время атаки РФ на Киев 22 октября в дом нардепа попал обломок дрона.