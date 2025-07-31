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Главная Киев Что думают киевляне о транспортной системе города — опрос

Что думают киевляне о транспортной системе города — опрос

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 14:32
У киевлян спросили мнение относительно транспортной системы столицы
Киевляне на остановке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Киева поделились мнениями относительно состояния и перспективы развития транспортной сети города. По мнению некоторых из них, стоит увеличивать количество станций метро.

Об этом у киевлян расспросила корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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"Нужно, чтобы вся транспортная инфраструктура развивалась. Больше строилось метро, больше линий, как в Лондоне и Париже", — сказал один из мужчин.

А киевлянка рассказала, что всем довольна, потому что когда приходит на остановку, то транспорт есть вовремя и не приходится ждать.

"Мне удобно, потому что живу на Оболони. На метро быстренько добираюсь. Может те кто на левом берегу, им бывает сложнее", — поделилась еще одна женщина.

А по мнению мужчины, коммунальная система не всегда справляется со своей работой, есть определенные проблемы. В то же время наблюдаются проблемы с ливневой системой во время сильных осадков. Он считает, что стоит улучшить логистику между левым и правым берегом во время тревог, потому что сейчас трудно добираться на работу.

"Я только на метро езжу, станций недостаточно. На левом берегу не хватает, особенно на Троещину", — добавил последний из опрошенных.

Напомним, стало известно, какие два моста в Киеве являются наиболее опасными с точки зрения технического состояния.

Также мы писали, что на Выдубичах планируют отремонтировать мост за почти 3 миллиона гривен.

Киев метро дороги общественный транспорт пассажиры
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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