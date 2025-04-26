Поворозник устроил празднование в День траура по погибшим в Киеве

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. Фото: КГГА

Первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник устроил праздник в День траура по погибшим в результате российской атаки в ночь на 24 апреля. Он вместе с компанией собрался на коммунальной территории. Известно, что Поворозник праздновал день рождения.

Об этом сообщает "Информер" в субботу, 26 апреля.

Реклама

Читайте также:

Как Поворозник устроил праздник в День траура

Заместитель Кличко собрал на природе чиновников КГГА "на шашлыки".

Среди гостей можно увидеть:

заместителей городского головы Вячеслава Непопу и Валентина Мондриевского;

руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного;

начальника управления аналитического обеспечения КГГА Алексея Комарова;

директора Департамента финансов КГГА Владимира Репика;

пресс-секретаря Виталия Кличко Оксану Зиновьеву.

Поворозник занимает должность заместителя мэра с 2017 года, отвечая за работу главного департамента экономики и районных администраций Киева.

В прошлом году его имя упоминалось в деле о присвоении сотен миллионов гривен, выделенных на ремонт госпиталя для ветеранов.

Напомним, 10 апреля начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отстранил Поворозника от должности первого заместителя начальника КМВА. Как сообщалось, основанием стало то, что он проигнорировал отчет по выдаче и учету пропусков для комендантского часа. А также создал неблагоприятные условия для работы военной администрации. Кроме этого, за 2024 год поступило более 100 сообщений о нарушении на сумму около 8 млрд грн в закупках БЭБ, а Поворозник отвечал в КГГА за бюджетную сферу.

Обстрел Киева

Напомним, в ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киев. В результате обстрела погибли 12 человек.

Вследствие этого мэр Виталий Кличко объявил 25 апреля День траура по жертвам российского обстрела.

А Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что противник бил по Киеву баллистической ракетой из Северной Кореи.

Только утром 25 апреля в столице завершили поисково-спасательные работы. В ГСЧС назвали окончательное количество раненых — 87 человек.

Впоследствии почтить память погибших прибыл Зеленский. Он вместе с 67 послами разных стран возложил цветы возле разрушенного дома.