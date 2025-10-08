Кличко увольняет Поворозника — Кабмин рассматривает представление

Экс-заместитель Кличко Николай Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко планирует уволить своего первого заместителя Николая Поворозника. Соответствующее представление глава КГГА внес в Кабинет министров.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в среду, 8 октября.

Поворозник отказывается уходить в отставку

По словам источников, в пятницу состоялся согласительный совет Киевсовета, на котором Кличко заявил, что Поворозник отказывается уходить в отставку по собственной инициативе.

Теперь представление должны согласовать в правительстве.

Напомним, скандал вокруг Поворозника начался 26 апреля. Тогда в сети появились кадры с вечеринки, которую он устроил в День траура по погибшим в результате массированной вражеской атаки 24 апреля. Тогда погибли 12 киевлян.

10 июня Поворознику было выражено недоверие.

А якобы отстранили его от должности только 30 июня. Однако, как оказалось впоследствии, он все-таки работает.