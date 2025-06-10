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Главная Киев В Киевсовете Поворознику выразили недоверие — уволят ли его

В Киевсовете Поворознику выразили недоверие — уволят ли его

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Дата публикации 10 июня 2025 16:55
В Киевсовете выразили недоверие заместителю мэра Поворознику
Заместитель мэра Киева Николай Поворозник. Фото: КГГА

В Киевском городском совете объявили недоверие заместителю мэра Виталия Кличко Николаю Поворознику. В то же время уволить его с должности имеет право только городской голова.

Об этом рассказал депутат Киевсовета Александр Погребиский в комментарии Новини.LIVE.

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Недоверие Поворознику

"Заместителю мэра депутатским корпусом объявлялось недоверие — это не увольнение, это значит, что депутаты не доверяют данному представителю исполнительной власти или чиновнику, который занимает определенную должность заместителя", — сказал Погребиский.

По его словам, уволить заместителя, как и назначить, — может исключительно мэр. В то же время городской голова имеет право вето на любое решение Киевсовета, он может это решение, например, ветировать или оставить без рассмотрения.

Новый секретарь Киевсовета

Сейчас Поворозник продолжает выполнять свою работу. А относительно кандидатуры на секретаря Киевсовета депутата Зои Ярош, которую сегодня предложил Кличко — депутат отметил, что это не таким образом должно вноситься в секретариат. Погребиский объяснил, что для этого должен быть депутат, который объединяет в зале все фракции.

"Если мы начинаем вносить кандидатуру, то как минимум такие должности или кандидатуры мэр должен согласовать со всеми фракциями Киевсовета. А потом уже определять во время тайного голосования. Наша Фракция об этом узнала только в зале Киевсовета", — добавил он.

А по словам депутата от "Удара" и военнослужащего Андрея Странникова, избрание секретаря Киевсовета должно быть консенсусом всех фракций.

Кроме того, он раскритиковал преждевременное закрытие заседания Киевсовета. По его мнению, депутаты не желают работать "по непонятным причинам", а некоторые вопросы из повестки дня переносят с одного заседания на другое уже не впервые.

Напомним, Николай Поворозник в День траура по погибшим в Святошинском районе 25 апреля устроил празднование своего дня рождения.

Также мы писали, что в апреле появилось видео из одного из кабинетов КГГА, на котором чиновники выпивали на рабочем месте.

Виталий Кличко КГГА местные депутаты Киевсовет увольнение
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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