Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве ускорят выплаты пострадавшим после атак РФ — КГВА

В Киеве ускорят выплаты пострадавшим после атак РФ — КГВА

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 21:34
В Киеве ускорят выплаты после обстрелов РФ
Люди, пострадавшие в результате атаки РФ, оформляют выплаты. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Пострадавшие в результате российского обстрела Киева 28 августа получили выплаты быстрее, чем за неделю. Отныне и в дальнейшем деньги пострадавшим в результате вражеских обстрелов будут выплачивать быстрее.

Об этом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил по итогам встречи с жителями Дарницкого района столицы в четверг, 4 сентября.

Реклама
Читайте также:

Пострадавшим из-за ударов РФ быстрее будут выплачивать деньги

"Сегодня также работаю в Дарницком районе, чтобы ускорить помощь нашим пострадавшим людям. Вызвал заместителей председателя КГГА, директоров профильных департаментов на прямое общение с гражданами", — сообщил Ткаченко.

А также отметил, что независимо от того, какой является просветительские кампании, люди после атаки испуганы, они не знают что делать. По его словам, им нужна поддержка и содействие тех, кто имеет власть и принимает решения.

"Если надо сделать это по четвертому, по пятому кругу — будем на месте, и будем работать с людьми. Это наша работа.

Сегодня озвучивали типичные вопросы, на которые мы знаем как реагировать и помогаем. Однако есть индивидуальные случаи. По ним будут работать оперативные группы на постоянной основе в каждом районе. Работу такой группы в Дарницком районе мы, собственно, и начали", — отметил глава КГВА.

А также добавил, что в течение недели будет введено на базе ЦПАУ социальных менеджеров, которые отныне сопровождают каждую семью.

По словам Ткаченко, после атаки 28 августа глава района Александр Ковтунов работает, чтобы ускорить выплаты. В частности, есть решения, которые позволили предоставить денежную помощь людям быстрее, чем за неделю. В том числе тем, кто потерял жилье.

"Это впервые так, и этот опыт мы будем масштабировать. По плану дальше работа в Святошинском районе и тот же принцип — чиновники будут с людьми до тех пор, пока проблемы не решатся", — резюмировал Ткаченко.

Ткаченко
Скриншот сообщения Ткаченко/Facebook

Недавно стало известно, что в Киеве изменят механизм помощи пострадавшим в результате обстрелов РФ.

Ранее мы информировали, что утром 2 сентября российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев.

выплаты война в Украине разрушения Тимур Ткаченко КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации