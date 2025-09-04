В Киеве ускорят выплаты после обстрелов РФ

Люди, пострадавшие в результате атаки РФ, оформляют выплаты. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Пострадавшие в результате российского обстрела Киева 28 августа получили выплаты быстрее, чем за неделю. Отныне и в дальнейшем деньги пострадавшим в результате вражеских обстрелов будут выплачивать быстрее.

Об этом начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил по итогам встречи с жителями Дарницкого района столицы в четверг, 4 сентября.

"Сегодня также работаю в Дарницком районе, чтобы ускорить помощь нашим пострадавшим людям. Вызвал заместителей председателя КГГА, директоров профильных департаментов на прямое общение с гражданами", — сообщил Ткаченко.

А также отметил, что независимо от того, какой является просветительские кампании, люди после атаки испуганы, они не знают что делать. По его словам, им нужна поддержка и содействие тех, кто имеет власть и принимает решения.

"Если надо сделать это по четвертому, по пятому кругу — будем на месте, и будем работать с людьми. Это наша работа.

Сегодня озвучивали типичные вопросы, на которые мы знаем как реагировать и помогаем. Однако есть индивидуальные случаи. По ним будут работать оперативные группы на постоянной основе в каждом районе. Работу такой группы в Дарницком районе мы, собственно, и начали", — отметил глава КГВА.

А также добавил, что в течение недели будет введено на базе ЦПАУ социальных менеджеров, которые отныне сопровождают каждую семью.

По словам Ткаченко, после атаки 28 августа глава района Александр Ковтунов работает, чтобы ускорить выплаты. В частности, есть решения, которые позволили предоставить денежную помощь людям быстрее, чем за неделю. В том числе тем, кто потерял жилье.

"Это впервые так, и этот опыт мы будем масштабировать. По плану дальше работа в Святошинском районе и тот же принцип — чиновники будут с людьми до тех пор, пока проблемы не решатся", — резюмировал Ткаченко.

Скриншот сообщения Ткаченко/Facebook

Недавно стало известно, что в Киеве изменят механизм помощи пострадавшим в результате обстрелов РФ.

Ранее мы информировали, что утром 2 сентября российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев.