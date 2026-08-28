В Чернобыльской зоне заметили редкую крапивницу пеструю

Крапивница рябогрудая. Фото: кадр из видео

В Чернобыльской зоне заметили рябогрудую крапивницу, которая является одним из самых интересных видов этой птицы. Большую часть времени она проводит в густых кустах, поэтому встреча с ней — настоящая удача. Птица довольно осторожна, поэтому возле гнезда ведет себя настороженно.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.

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Пчелоед рябогрудый в Чернобыльской зоне

Любимыми местами обитания рябогрудой кустицы являются опушки леса, заросли чараников, лесополосы и мозаичные участки, где кусты граничат с открытыми пространствами. Наиболее комфортно эта птица чувствует себя в местах с разнообразной растительностью, образующей густые "коридоры".

Основу рациона пестрой кулички составляют насекомые, личинки, пауки и другие мелкие беспозвоночные. Для вскармливания птенцов взрослые особи приносят разнообразную добычу, в частности жуков и различных членистоногих. В конце лета рацион также может дополняться ягодами и мягкими плодами.

"Песня пестрогрудой крапивницы — это серия разнообразных свистов и коротких, отрывистых звуков. Петь она может не только, сидя на верхушке куста, но и прямо в полёте. А её короткое тревожное "чек" помогает выдать присутствие птицы даже тогда, когда самой её не видно", — говорится в сообщении.

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Пятнистая крапивница обычно строит гнездо невысоко над землей, пряча его среди густого кустарника. Птица очень чутко реагирует на опасность и постороннее вмешательство, поэтому вблизи гнезда ведет себя крайне осторожно и при чрезмерном беспокойстве может даже покинуть кладку.

Как писали Новини.LIVE, в Чернобыльском заповеднике подтвердили присутствие шакала. Ранее о его возможном присутствии там свидетельствовали лишь косвенные наблюдения.

Кроме того, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали оленя, который пробирается сквозь заросли и поваленные деревья.