У Чорнобильській зоні помітили рідкісну кропив’янку рябогруду

Кропив’янка рябогруда. Фото: кадр з відео

У Чорнобильській зоні помітили кропивʼянку рябогруду, яка є однією з найцікавіших із видів цієї птахи. Більшість часу вона проводить у густих кущах, тому зустріч із нею є справжньою удачею. Птаха досить обережна, тому біля гнізда поводиться насторожено.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає Новини.LIVE.

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Кропивʼянка рябогруда в Чорнобильській зоні

Улюбленими місцями кропивʼянки рябогрудої є узлісся, зарості чараників, лісосмуги та мозаїчні ділянки, де кущі межують із відкритими просторами. Найкомфортніше цей птах почувається в місцях із різноманітною рослинністю, яка утворює густі "коридори".

Основу харчування рябогрудої кропив’янки складають комахи, личинки, павуки та інші дрібні безхребетні. Для вигодовування пташенят дорослі особини приносять різноманітну здобич, зокрема жуків і різних членистоногих. Наприкінці літа раціон також може доповнюватися ягодами та м’якими плодами.

"Пісня рябогрудої кропив’янки — це серія різноманітних свистів і коротких, уривчастих звуків. Співати вона може не лише, сидячи на верхівці куща, а й прямо в польоті. А її коротке тривожне "чек" допомагає видати присутність птаха навіть тоді, коли самого його не видно", — йдеться у повідомленні.

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Рябогруда кропив’янка зазвичай будує гніздо невисоко над землею, ховаючи його серед густого чагарнику. Птах дуже чутливо реагує на небезпеку та стороннє втручання, тому поблизу гнізда поводиться вкрай обережно й за надмірного турбування може навіть покинути кладку.

Як писали Новини.LIVE, у Чорнобильському заповіднику підтвердили присутність шакала. Раніше про його можливу присутність там свідчили лише непрямі спостереження.

Крім того, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали оленя, який пробирається крізь хащі та повалені дерева.