Льготный проезд в Киеве: сколько на самом деле стоит одна поездка для города
Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов назвал, сколько на самом деле стоит одна льготная поездка в Киеве. По его словам, она обходится от 44 до 64 гривен.
Об этом Дмитрий Беспалов рассказал в эфире "Київського часу".
Льготный проезд в Киеве
Беспалов отметил, что, хотя для льготников проезд является бесплатным, перевозчик все равно несет расходы:
- 44 грн в наземном транспорте;
- 64 грн в метро.
"То есть каждый раз, когда льготник едет куда-то, это обходится перевозчику, а значит, громаде, в 44 и 64 гривны соответственно", — говорит он.
Беспалов подчеркнул, что эти расходы следует учитывать при определении объемов финансирования общественного транспорта и расчете компенсаций за перевозку льготников.
Как писали Новини.LIVE, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко отметил, что повышение тарифа на проезд в коммунальном транспорте Киева до 30 гривен может изменить привычки пассажиров — они будут чаще выбирать маршрутки.
Кроме того, Беспалов сообщал, что примерно 57% пользователей общественного транспорта — это льготники, которые не оплачивают проезд. По его словам, повышение стоимости проезда может не оправдать ожиданий городских властей и обернуться финансовыми потерями.
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