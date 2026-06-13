Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 14 июня

Ливни и грозы в Киеве продолжатся: прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 14 июня, ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают о дождях и грозах. Кроме того, ночью температура воздуха резко снизится.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 14 июня
Ночью осадков не предвидится, днем будут кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер юго-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +9...+14 °С, днем +18...+23 °С;
- в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева, в столице в одной из больниц скорой помощи во время лечения умер 42-летний мужчина, который был военнослужащим. По данному факту начато расследование по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками профессиональных обязанностей.
Также в Киеве правоохранители раскрыли незаконную схему сбыта модернизированного оружия на сумму около 200 тысяч гривен. Ее организовал 40-летний житель Оболони, который оформлял отправки через почту, используя чужие персональные данные.
А народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что попытки Киева подготовиться к зиме с помощью блочно-модульных котельных не спасут ситуацию в случае потери трех ключевых ТЭЦ. По его словам, из-за резкого сокращения финансирования город не сможет полноценно подготовиться к отопительному сезону.