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Головна Київ Зливи та грози у Києві продовжаться: прогноз погоди на завтра

Зливи та грози у Києві продовжаться: прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 17:04
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 14 червня
Чоловік із парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 14 червня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про дощі та грози. Крім того, вночі температура повітря стрімко знизиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 14 червня

Вночі опадів не передбачається, вдень будуть короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня
Погода в Україні 14 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по Київській області вночі +9...+14 °С, вдень +18...+23 °С;
  • у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +20...+22 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, у столиці в одній із лікарень швидкої допомоги під час лікування помер 42-річний чоловік, який був військовим. За цим фактом розпочато розслідування за неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

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Також у Києві правоохоронці викрили незаконну схему збуту модернізованої зброї на суму близько 200 тисяч гривень. Її організував 40-річний мешканець Оболоні, який оформлював відправлення через пошту, використовуючи чужі персональні дані.

А народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що спроби Києва підготуватися до зими за допомогою блочно-модульних котелень не врятують ситуацію у разі втрати трьох ключових ТЕЦ. За його словами, через різке скорочення фінансування місто не зможе повноцінно підготуватися до опалювального сезону.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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