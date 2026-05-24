Горели дома и школы, пострадали более 20 человек: все об обстреле Киева

Киев в ночь на 24 мая пережил один из самых масштабных обстрелов за все время войны. Вследствие ударов РФ последствия фиксируются во всех районах столицы.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на сайт КГГА и Киева.

Что известно об обстреле Киева 24 мая

Россияне этой ночью совершили несколько серий ударов дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. По словам мэра Киева Виталия и начальника КГГА Тимур Ткаченко в Telegram, сегодня последствия фиксируются во всех районах на 40 локациях.

Кроме того, по состоянию 06:00 из-за атаки РФ количество пострадавших возросло уже до 21, среди них 15-летний парень. Еще один человек погиб.

"13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте. Также есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы", - написал Кличко в Telegram.

Последствия ударов РФ

Дарницкий район

В этом районе в результате падения обломков БпЛА и ракет повреждены следующие объекты: здание общежития, несколько нежилых помещений, СТО и машины, которые были припаркованы возле жилого дома.

Оболонский район

Здесь, по словам Кличко, дрон попал в частный 1-этажный жилой дом. Кроме того, в результате попадания БпЛА у 3-этажного жилого дома произошло возгорание на открытой территории.

Еще в этом же районе из-за вражеского попадания возник пожар в 16-этажном жилом доме и зафиксировано возгорание на открытой территории с распространением на другой жилой дом.

Шевченковский район

В этом районе в результате падения обломков ракеты повреждения получили два жилых дома и офисный центр, также загорелись автомобили на парковке.

Кроме того, на территории двух школ тоже произошли пожары в результате падения обломков. Спасатели тушили пожар и на газовой трубе между жилыми домами.

Днепровский район

Согласно сообщению Кличко, обломки упали на крышу жилого дома. Еще из-за попадания БпЛА возник пожар в частном жилом доме. Кроме того повреждения получили складское здание и гаражный кооператив.

Святошинский район

По словам мэра Киева, обломки ракеты в этом районе упали на 1-этажный частный жилой дом.

Подольский район

Здесь тоже произошло падение обломков на территории нежилой застройки.

Голосеевский район

В Голосеевском районе обломки ракеты упали на крышу 24-этажного жилого дома.

Деснянский район

Здесь обломки БпЛА попали в здания супермаркета и торгового центра.

Соломенский район

В результате попадания дрона на уровне 23 этажа 24-этажного жилого дома произошло возгорание и разрушение элементов конструкций.

Печерский район

На Печерске в результате попадания БпЛА в 20-этажный жилой дом возник пожар.

Новость дополняется...