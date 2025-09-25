Восстановили ли разрушенный РФ дом в Киеве

Дом в Киеве, в который попала российская ракета 17 июня 2025 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Прошло более трех месяцев с момента, когда российская ракета попала в дом в Соломенском районе Киева и нанесла значительные разрушения. За это время уже удалось кое-что восстановить, однако работы до сих пор продолжаются.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE показал, как сейчас выглядит дом в Соломенском районе Киева, в который попала российская ракета во время атаки РФ 17 июня 2025 года.

Как выглядит разрушенный Россией дом в Киеве

Напомним, что в ночь на вторник, 17 июня, российская ракета попала в жилую девятиэтажку в Соломенском районе Киева. Она прошла все этажи вплоть до подвала.

В четверг, 25 сентября, корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн побывал на месте поврежденного дома в результате атаки РФ 17 июня и показал состояние одного из самых разрушенных домов столицы. Также он рассказал, что успели отстроить за три месяца.

Всего в столице восстановили уже 50 крыш, продолжается замена окон, ремонтируют газовые и электрические сети. Сегодня на месте работает большая спецтехника, в частности краны и бригады ДТЭК.

Все работы ведутся публично, и власти Киева ведут открытый учет на сайте: для каждого дома можно посмотреть, что уже сделано, что в работе, а что только планируется.

По словам корреспондента Новини.LIVE Александра Саюна, несмотря на частичную замену окон и крыш, балконы и лестничные площадки еще не восстановлены. Коммунальщики говорят, что сроки не всегда известны, бригады меняются, а часть задач передается между подрядчиками.

Напомним, что ранее начальник КГВА Тимур Ткаченко заявлял, что власть игнорирует людей, чье жилье пострадало в результате атаки РФ.

Также сообщалось, что в Киеве не всегда компенсируют расходы тем, кто самостоятельно отремонтировал жилье, подвергшееся разрушениям в результате обстрелов РФ.