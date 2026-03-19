Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Фесик заявил, что Киев готовят к зиме под контролем президента

Фесик заявил, что Киев готовят к зиме под контролем президента

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 07:40
Фесик заявил, что Киев готовят к зиме под контролем президента
Кирилл Фесик. Фото: кадр из видео

Председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик заявил, что столица будет гораздо сильнее следующей зимой. Он объяснил это тем, что подготовка Киева к отопительному сезону продолжается под контролем Президента Украины.

Об этом Фесик заявил в эфире "Київського часу".

Подготовка Киева к следующей зиме

Как отметил Фесик, сейчас идет подготовка Киева к следующей зиме. Столица, по его словам, должна быть значительно сильнее, ведь этот процесс взял под контроль Президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас работают над тем, чтобы обеспечить стабильную работу теплоснабжения даже в условиях атак.

"Вы же понимаете, это на уровне президента находится под личным контролем. И это точно будет из-за этого гораздо эффективнее, чем могло бы быть. И я думаю, что, кстати, качество этого плана связано именно с тем, что на уровне государства Киев под лупой рассматривали", — пояснил Фесик.

Проблемы с подготовкой Киева к зиме

Ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что прошлой зимой сотни тысяч киевлян остались без теплоснабжения из-за сложной ситуации в энергосистеме. Столица провалила подготовку к зиме.

В то же время он добавил, что в Деснянском районе для киевлян подготовили временные деревянные туалеты. Их должны были бы использовать в случае чрезвычайных ситуаций с канализацией.

Троещина получила от Хмельницкого десять генераторов, однако не смогла их подключить. По словам Бахматова, это произошло из-за того, что КГГА не предоставила вовремя необходимые документы.

Киев отопительный сезон президент
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации