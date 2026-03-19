Фесик заявил, что Киев готовят к зиме под контролем президента

Кирилл Фесик. Фото: кадр из видео

Председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик заявил, что столица будет гораздо сильнее следующей зимой. Он объяснил это тем, что подготовка Киева к отопительному сезону продолжается под контролем Президента Украины.

Об этом Фесик заявил в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Подготовка Киева к следующей зиме

Как отметил Фесик, сейчас идет подготовка Киева к следующей зиме. Столица, по его словам, должна быть значительно сильнее, ведь этот процесс взял под контроль Президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас работают над тем, чтобы обеспечить стабильную работу теплоснабжения даже в условиях атак.

"Вы же понимаете, это на уровне президента находится под личным контролем. И это точно будет из-за этого гораздо эффективнее, чем могло бы быть. И я думаю, что, кстати, качество этого плана связано именно с тем, что на уровне государства Киев под лупой рассматривали", — пояснил Фесик.

Проблемы с подготовкой Киева к зиме

Ранее глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что прошлой зимой сотни тысяч киевлян остались без теплоснабжения из-за сложной ситуации в энергосистеме. Столица провалила подготовку к зиме.

В то же время он добавил, что в Деснянском районе для киевлян подготовили временные деревянные туалеты. Их должны были бы использовать в случае чрезвычайных ситуаций с канализацией.

Троещина получила от Хмельницкого десять генераторов, однако не смогла их подключить. По словам Бахматова, это произошло из-за того, что КГГА не предоставила вовремя необходимые документы.