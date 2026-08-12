Российский обстрел Киевской области 12 августа: в Броварском районе произошел пожар

Пожар в результате российского обстрела. Фото: социальные сети

В Броварском районе Киевской области в среду, 12 августа, произошел масштабный пожар в результате российского обстрела. Известно, что загорелись склады.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан в комментарии "РБК-Украина", передает Новини.LIVE.

Последствия российского обстрела Киевской области 12 августа

Рубан отметила, что в настоящее время спасатели ликвидируют возгорание на складских зданиях в Броварском районе в результате российской атаки.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко отметил, что враг наносил удары ударными дронами. По его словам, осколочные ранения получил 65-летний мужчина, который госпитализирован в больницу.

"Воздушная тревога продолжается. Прошу всех находиться в безопасных местах. Более подробная информация позже", — отметил он.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами, в результате чего пострадала детская больница в Шевченковском районе.

А в ночь на 8 августа в результате российского обстрела Киева погиб человек. Кроме того, ещё четверо человек получили ранения.