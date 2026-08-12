Російський обстріл Київщини 12 серпня: у Броварському районі пожежа

Пожежа внаслідок російського обстрілу. Фото: соцмережі

У Броварському районі Київської області сталася масштабна пожежа внаслідок російського обстрілу у середу, 12 серпня. Відомо, що загорілися склади.

Про це повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан у коментарі "РБК-Україна", передає Новини.LIVE.

Наслідки російського обстрілу Київщини 12 серпня

Рубан зауважила, що наразі рятувальники ліквідовують займання на складських будівлях у Броварському районі внаслідок російської атаки.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко зазначив, що ворог бив ударними дронами. За його словами, осколкові поранення отримав 65-річний чоловік, який госпіталізований до лікарні.

"Повітряна тривога триває. Прошу всіх перебувати у безпечних місцях. Більш детальна інформація згодом", — зазначив він.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 11 серпня російські окупанти атакували Київ балістикою, внаслідок чого постраждала дитяча лікарня у Шевченківському районі.

А у ніч проти 8 серпня внаслідок російського обстрілу Києва загинула людина. Крім того, ще четверо осіб отримали поранення.