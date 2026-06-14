Мочанов призвал реформировать систему подготовки водителей после ДТП в Киеве

Вице-президент Автомобильной федерации Алексей Мочанов. Фото: dzyga.biz

В Украине необходимо пересмотреть подходы к обучению будущих водителей и сделать акцент на реальных навыках управления транспортным средством. Существующая система, по мнению экспертов, не позволяет должным образом оценить готовность человека к участию в дорожном движении. Вопрос качества подготовки водителей вновь встал после резонансного смертельного ДТП в Киеве.

Об этом в эфире "Киевского часу" заявил вице-президент Автомобильной федерации Украины Алексей Мочанов.

Мочанов объяснил, почему на дорогах происходят трагедии

По словам Мочанова, на протяжении многих лет подготовка водителей фактически сводилась к сдаче экзаменов, а не к приобретению практических навыков безопасного управления автомобилем или мотоциклом.

"Эти 30 лет никто не учил людей ездить, их только готовили к сдаче экзаменов в ГАИ, сейчас в сервисных центрах. Мы знаем, по каким программам обучают водителей мотоциклов или автомобилей. Мы понимаем, что ни разу нигде мы не видели, чтобы этот экзамен показывал, можешь ли ты действительно как-то управлять мотоциклом или автомобилем, только чтобы ты приехал на площадку, немного там сдвинулся с места, включил поворотник, повернул голову в зеркало и все", — сказал эксперт.

Он отметил, что нынешняя система проверяет преимущественно базовые элементы вождения — выполнение упражнений на площадке, пользование зеркалами и указателями поворота. В то же время она не позволяет в полной мере оценить поведение человека в реальных дорожных условиях.

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"И потом этот необученный, неподготовленный человек выезжает на дороги общего пользования — и случается беда", — подчеркнул он.

Вице-президент Автомобильной федерации считает, что в программы обучения следует обязательно включить контраварийную подготовку. Кроме того, важно повышать уровень подготовки инструкторов, обучающих будущих водителей.

По его мнению, только комплексные изменения в системе обучения и контроля знаний могут способствовать повышению безопасности на украинских дорогах.

Как писали Новини.LIVE, 5 июня на Караваевых Дачах в Соломенском районе столицы произошло смертельное ДТП. Автомобиль въехал в подземный переход, в результате чего погибли четыре человека. Среди них — полицейские, няня из детского сада и ребенок.

Впоследствии стало известно, что водитель ранее часто нарушал правила дорожного движения и превышал скорость. На его счету было зафиксировано 39 нарушений ПДД. 18 таких случаев было зафиксировано только в течение прошлого года.