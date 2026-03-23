Возможного причастного к теракту в Буче завербовали через игру

Возможного причастного к теракту в Буче завербовали через игру

Дата публикации 23 марта 2026 12:45
Правоохранители на месте совершения теракта в Буче. Фото: Facebook/IrpinPolice

В Нацполиции заявили, что подозреваемого в совершении теракта в Бучанском районе завербовали через компьютерную игру. Ему обещали 25 тысяч гривен за выполнение задания.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает журналист Новини.LIVE Александр Саюн.

Как отметили в полиции, около 05:35 правоохранители получили сообщение от жительницы Бучи о взрыве. В результате были выбиты окна и поврежден фасад здания.

На место прибыли сотрудники полиции, ГСЧС, СБУ и взрывотехническая служба полиции Киевской области. Местных предупредили о возможной угрозе. Через некоторое время во время того, как на месте работали правоохранители, прогремел повторный взрыв. Из-за этого пострадали двое полицейских.

"На сегодня их жизни ничего не угрожает", — отметили в полиции.

В течение нескольких часов полицейские вместе с сотрудниками СБУ задержали местного жителя, которого подозревают в причастности к теракту. Речь идет о 21-летнем жителе Бучи. Он проживает неподалеку от места преступления.

Сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по совершению преступления.

Теракт в Буче

Первый взрыв в Буче прогремел утром 23 марта возле многоквартирного жилого дома. В полиции заявили о совершении теракта. Из-за инцидента пострадали двое правоохранителей.

Местный житель рассказал, что произошло в Буче. По его словам, после того, как приехали правоохранители, раздался повторный взрыв. Мужчина добавил, что вокруг образовалась значительная воронка.

В полиции добавили, что второй взрыв был рассчитан на то, чтобы убить людей, которые оказались бы на месте после первого подрыва. Правоохранители добавили, что бомба была начинена болтами и гайками.

теракт Буча Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
