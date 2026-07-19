Нужны ракеты-перехватчики: заявление Минобороны после атаки РФ на Киев

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

После одной из самых массированных баллистических атак России на Киев в Министерстве обороны заявили, что украинская противовоздушная оборона эффективно выполнила свою задачу. В то же время в ведомстве отметили, что для надежной защиты страны необходимы бесперебойные поставки ракет-перехватчиков и современных средств ПВО. В Минобороны подчеркнули, что это критически важно для защиты украинских городов и спасения жизней.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Минобороны в воскресенье, 19 июля.

Минобороны призвало обеспечить Украину ракетами-перехватчиками

В Министерстве обороны сообщили, что в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на украинскую столицу. По данным ведомства, Россия выпустила более 40 ракет различных типов, а также 125 ударных беспилотников.

В министерстве отметили, что страна-агрессор продолжает массированные удары, пытаясь нанести масштабные разрушения и посеять панику среди гражданского населения. Именно поэтому защита от баллистических ракет остается постоянным и главным приоритетом для Украины.

Украинское оборонное ведомство отдельно подчеркнуло, что Силы противовоздушной обороны в очередной раз продемонстрировали высокую эффективность. В то же время для поддержания такого уровня защиты военным необходимы ракеты-перехватчики, а их поставки должны быть бесперебойными и соответствовать достигнутым международным договоренностям.

"Наша ПВО отработала великолепно, но нашим воинам нужны ракеты-перехватчики. Они нужны каждый день. Бесперебойные поставки, соблюдение договоренностей. Эти пакеты помощи — спасенные жизни", — отметили в оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны также поблагодарили международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину и поставлять антибаллистические средства, а также всех, кто не прекращает давление на Россию. Кроме того, в Минобороны заверили, что Украина и в дальнейшем будет укреплять международное сотрудничество и работать над укреплением защиты государства и его граждан.

Скриншот заявления Минобороны/Facebook

Новини.LIVEсообщали, что начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночная атака РФ на Киев 19 июля 2026 года была одной из крупнейших по количеству баллистических ракет, но не самой массированной. По его словам, за последние 35 суток столица уже пережила четыре подобные атаки, в частности 15 июня, 2 июля и 6 июля.

Новини.LIVEтакже сообщали, что глава МИД Андрей Сибига после массированной атаки РФ на Киев призвал международных партнеров усилить санкции против Россиии ускорить поставки Украине ракет-перехватчиков. Он подчеркнул, что любая задержка с передачей средств ПВО обходится человеческими жизнями, а также призвал как можно скорее принять 21-й пакет санкций ЕС.