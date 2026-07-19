Игнат ответил, была ли сегодняшняя атака на Киев самой масштабной с точки зрения баллистики

Начальник управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Атака России на Киев в ночь на 19 июля стала одной из крупнейших по количеству баллистических ракет. В то же время она не была беспрецедентной, ведь подобные по масштабу удары уже имели место в последние недели. Только за последние 35 суток столица пережила уже четыре таких массированных атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в воскресенье, 19 июля.

Игнат объяснил, была ли сегодняшняя атака на Киев самой массированной

После ночной атаки РФ на Киев в информационном пространстве распространялись сообщения о том, что этот удар якобы стал крупнейшим по количеству баллистических ракет, выпущенных по столице. Однако начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что такая оценка не соответствует действительности.

По его словам, нынешний удар действительно является одним из крупнейших по количеству ракет, которые наносились по целям по баллистической траектории. В то же время он призвал обратить внимание на статистику последних недель, которая свидетельствует о том, что Киев уже неоднократно подвергался атакам аналогичного масштаба.

Игнат отметил, что нынешний удар стал уже четвертой массированной атакой на Киев за последние 35 суток с применением примерно такого же количества баллистических ракет. Он также напомнил, что во время предыдущих атак российские войска применяли десятки крылатых ракет различных типов и большое количество ударных беспилотников.

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"О крупнейших и самых массированных атаках... Да, сейчас это одна из крупнейших атак на Киев с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории.

Впрочем, достаточно лишь взглянуть на недавнюю статистику, чтобы вспомнить, что за последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки (сейчас четвертая) с применением фактически такого же количества "баллистики" и, кроме того — десятков крылатых ракет различных типов и большого количества БпЛА: 15 июня, 2 июля и 6 июля", — пояснил Игнат.

Скриншот сообщения Игната/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве число пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек, при этом, по предварительным данным, один человек погиб. Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара в Шевченковском и Соломенском районах, где произошли пожары и был поврежден жилой дом.

Новини.LIVE также сообщали, что оккупационная армия РФ в ночь на 19 июля, по данным мониторинговых ресурсов, выпустила по Киеву около 40 баллистических ракет различных типов. Под ударом оказались Киев и его окрестности, разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. По предварительным данным, один человек погиб.