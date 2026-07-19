Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Игнат заявил, что сегодняшняя атака на Киев не была самой масштабной

Игнат заявил, что сегодняшняя атака на Киев не была самой масштабной

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 14:17
Игнат ответил, была ли сегодняшняя атака на Киев самой масштабной с точки зрения баллистики
Начальник управления по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Атака России на Киев в ночь на 19 июля стала одной из крупнейших по количеству баллистических ракет. В то же время она не была беспрецедентной, ведь подобные по масштабу удары уже имели место в последние недели. Только за последние 35 суток столица пережила уже четыре таких массированных атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в воскресенье, 19 июля.

Игнат объяснил, была ли сегодняшняя атака на Киев самой массированной

После ночной атаки РФ на Киев в информационном пространстве распространялись сообщения о том, что этот удар якобы стал крупнейшим по количеству баллистических ракет, выпущенных по столице. Однако начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что такая оценка не соответствует действительности.

По его словам, нынешний удар действительно является одним из крупнейших по количеству ракет, которые наносились по целям по баллистической траектории. В то же время он призвал обратить внимание на статистику последних недель, которая свидетельствует о том, что Киев уже неоднократно подвергался атакам аналогичного масштаба.

Игнат отметил, что нынешний удар стал уже четвертой массированной атакой на Киев за последние 35 суток с применением примерно такого же количества баллистических ракет. Он также напомнил, что во время предыдущих атак российские войска применяли десятки крылатых ракет различных типов и большое количество ударных беспилотников.

Читайте также:

"О крупнейших и самых массированных атаках... Да, сейчас это одна из крупнейших атак на Киев с применением ракет, летящих к цели по баллистической траектории.

Впрочем, достаточно лишь взглянуть на недавнюю статистику, чтобы вспомнить, что за последние 35 суток столица Украины уже пережила три массированные атаки (сейчас четвертая) с применением фактически такого же количества "баллистики" и, кроме того — десятков крылатых ракет различных типов и большого количества БпЛА: 15 июня, 2 июля и 6 июля", — пояснил Игнат.

null
Скриншот сообщения Игната/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве число пострадавших в результате российской атаки возросло до 15 человек, при этом, по предварительным данным, один человек погиб. Спасатели продолжают ликвидировать последствия удара в Шевченковском и Соломенском районах, где произошли пожары и был поврежден жилой дом.

Новини.LIVE также сообщали, что оккупационная армия РФ в ночь на 19 июля, по данным мониторинговых ресурсов, выпустила по Киеву около 40 баллистических ракет различных типов. Под ударом оказались Киев и его окрестности, разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. По предварительным данным, один человек погиб.

Киев Юрий Игнат Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации