Взрывы в Киеве 31 августа из-за дронов

Срочная новость

Взрывы в Киеве были слышны буквально сейчас, в ночь на 31 августа. Россияне вновь пытаются атаковать Киев с помощью дронов.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Звуки взрывов в Киеве 31 августа

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — сообщили в КМВА в 00:17.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что над Киевским водохранилищем зафиксирован дрон, летящий в направлении Киева.

Еще через несколько минут военные добавили, что вражеский дрон летит уже непосредственно над столицей. Примерно в 00:28 в Киеве раздалась громкая серия взрывов.

Читайте также:

Новость пополняется...