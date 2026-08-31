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Главная Киев В Киеве прогремели взрывы в результате атаки дронов

В Киеве прогремели взрывы в результате атаки дронов

Ua ru
31 августа 2026 00:37
Взрывы в Киеве 31 августа из-за дронов
Срочная новость

Взрывы в Киеве были слышны буквально сейчас, в ночь на 31 августа. Россияне вновь пытаются атаковать Киев с помощью дронов.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Звуки взрывов в Киеве 31 августа

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — сообщили в КМВА в 00:17.

За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили, что над Киевским водохранилищем зафиксирован дрон, летящий в направлении Киева.

Еще через несколько минут военные добавили, что вражеский дрон летит уже непосредственно над столицей. Примерно в 00:28 в Киеве раздалась громкая серия взрывов.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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