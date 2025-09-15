Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Укрытие в Соломенском районе сделали кое-как — подробности

Укрытие в Соломенском районе сделали кое-как — подробности

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 13:20
Председатель Соломенской РГА раскритиковал качество укрытий
Отметка о расположении укрытия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Председатель Соломенской районной государственной администрации Киева Сергей Мовенко резко раскритиковал качество укрытий в районе. Во время совещания с чиновниками он заявил, что хранилища нужно строить так, чтобы они действительно могли выполнять свою функцию и не нуждались в переработке.

Видео с заседания Сергей Мовенко обнародовал на своей странице в Instagram.

Реклама
Читайте также:

В Соломенском районе Киева беспорядок с укрытиями

По словам Мовенко, во время инспекции одного из укрытий он обнаружил, что фактически пригодным для пребывания является лишь небольшой коридор площадью около 15 квадратных метров. Несмотря на это, на ремонт объекта было предусмотрено более 1,4 млн грн.

"Там уже укрытия нет. Там заходишь, один коридорчик, и все. Там, где фактически могут люди находиться, квадратов 15. И все. Проект, сметная стоимость, 1,4 млн. Вас спрашиваю, вы там были? Не был. Вас спрашиваю, вы были? Не был. Если вы будете по одному укрытию хотя бы в день проезжать, каждый руководитель или заместитель, то вам надо неделю, чтобы все проехать. Одинаковый стандарт качества у нас должен быть. И все", — заявил чиновник.

Глава РГА упрекнул ответственным за отсутствие контроля и призвал руководителей и их заместителей лично посещать объекты. Он отметил, что кое-где сразу после ремонта на одной из стен уже появилась влага, которая может разрушить укрытие после первой зимы.

Интересно, что во время предыдущих проверок в убежищах также выявляли бездомных, которых он лично заставлял покинуть помещение. Сейчас председатель РГА обязал чиновников собрать всю проектно-сметную документацию, акты выполненных работ и данные об оплате, чтобы детально проверить использование средств на обустройство укрытий.

Напомним, недавно глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов заявил, что один из районов столицы практически не имеет достаточного количества укрытий.

Также начальник КГГА Тимур Ткаченко заявил, что от недостатка укрытий страдает и Деснянский район, а власть якобы тормозит процесс принятия решений строительства новых защитных сооружений. Сейчас руководителям районов поручено обновить перечень адресов, где есть насущная необходимость в установлении мобильных укрытий.

Впрочем чиновники умудряются воровать средства на строительстве укрытий в столице. Так недавно в суд направили дело в отношении бывшего руководителя Шевченковской районной государственной администрации в Киеве, который переплатил за укрытие более 1,8 млн гривен из бюджета.

Киев ремонт строительство укрытия Соломенский район
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации