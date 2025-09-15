Председатель Соломенской РГА раскритиковал качество укрытий

Отметка о расположении укрытия в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Председатель Соломенской районной государственной администрации Киева Сергей Мовенко резко раскритиковал качество укрытий в районе. Во время совещания с чиновниками он заявил, что хранилища нужно строить так, чтобы они действительно могли выполнять свою функцию и не нуждались в переработке.

Видео с заседания Сергей Мовенко обнародовал на своей странице в Instagram.

В Соломенском районе Киева беспорядок с укрытиями

По словам Мовенко, во время инспекции одного из укрытий он обнаружил, что фактически пригодным для пребывания является лишь небольшой коридор площадью около 15 квадратных метров. Несмотря на это, на ремонт объекта было предусмотрено более 1,4 млн грн.

"Там уже укрытия нет. Там заходишь, один коридорчик, и все. Там, где фактически могут люди находиться, квадратов 15. И все. Проект, сметная стоимость, 1,4 млн. Вас спрашиваю, вы там были? Не был. Вас спрашиваю, вы были? Не был. Если вы будете по одному укрытию хотя бы в день проезжать, каждый руководитель или заместитель, то вам надо неделю, чтобы все проехать. Одинаковый стандарт качества у нас должен быть. И все", — заявил чиновник.

Глава РГА упрекнул ответственным за отсутствие контроля и призвал руководителей и их заместителей лично посещать объекты. Он отметил, что кое-где сразу после ремонта на одной из стен уже появилась влага, которая может разрушить укрытие после первой зимы.

Интересно, что во время предыдущих проверок в убежищах также выявляли бездомных, которых он лично заставлял покинуть помещение. Сейчас председатель РГА обязал чиновников собрать всю проектно-сметную документацию, акты выполненных работ и данные об оплате, чтобы детально проверить использование средств на обустройство укрытий.

Напомним, недавно глава Деснянской РГА Киева Максим Бахматов заявил, что один из районов столицы практически не имеет достаточного количества укрытий.

Также начальник КГГА Тимур Ткаченко заявил, что от недостатка укрытий страдает и Деснянский район, а власть якобы тормозит процесс принятия решений строительства новых защитных сооружений. Сейчас руководителям районов поручено обновить перечень адресов, где есть насущная необходимость в установлении мобильных укрытий.

Впрочем чиновники умудряются воровать средства на строительстве укрытий в столице. Так недавно в суд направили дело в отношении бывшего руководителя Шевченковской районной государственной администрации в Киеве, который переплатил за укрытие более 1,8 млн гривен из бюджета.