В Киеве могут перекрыть Броварской проспект через мост

Люди ждут общественный транспорт. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве готовятся временно ограничить движение транспорта на Броварском проспекте. Такое решение связано с аварийным состоянием путепровода.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максима Бахматова.

Что известно о перекрытии движения через Броварской проспект в Киеве

В четверг, 19 февраля, Максима Бахматова сообщил, что в Киеве перекроют движение через Броварской проспект. По его словам, путепровод имеет пятый уровень аварийности и подлежит демонтажу.

Председатель Деснянской РГА отметил, что на встречу по организации движения пригласили представителей города. Однако, по его словам, от Киевской городской государственной администрации (КГГА) никто не появился.

Чиновник сказал, что из-за перекрытия возможен транспортный коллапс. Ведь планируется закрытие пяти трамвайных маршрутов, однако четких схем объезда, замены транспорта и сроков работ пока не обнародованы.

Заметим, что речь идет об одной из ключевых "артерий" района Киева, где проживают сотни тысяч людей.

Бахматов раскритиковал подход городских властей к коммуникации и планированию. Он отметил, что нужны прозрачные решения, понятные сроки реконструкции и качественная инфраструктура, соответствующая современным и безбарьерным стандартам.

"Я нахожусь, как вы видите, возле метро Черниговская. Мы приехали на большую встречу, она посвящена перекрытию движения через Броварской проспект. Этот мостовой переход, который здесь есть, он аварийный. Я об этом рассказывал много раз, он пятого уровня аварийности. И они решили, они город, потому что деньги у города, чтобы вы понимали, решили его наконец делать.

Мы проговаривали этот коллапс, который наступит, внезапно, или уже должен был наступить, плюс-минус, в январе. И при плохой погоде, там, и остальные, и остальные, они его перенесли, этот коллапс. Но он никуда не делся, друзья. И оно будет происходить.

И для того, чтобы разобраться, что здесь будет, концептуально, мы официально пригласили город рассказать, показать, дать варианты, что же у нас планируется. Значит, от города никто не приехал. Пять маршрутов, трамвайных, будут закрыты, неизвестно насколько. На год, на два. Какие автобусы? Где остановка? Как переноситься? Никто не знает. Ни схемы нет, планов нет", — рассказал Бахматова.

Ремонт мостов в Киеве — что известно

В конце 2025 года стало известно, что компания "Автострада", связанная с бизнесменом Максимом Шкилем, без конкуренции получила подряд на капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Проект также предусматривает прокладку новых трамвайных путей.

А в ноябре 2025 года в Киеве состоялось открытие движения транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница". Ремонтные работы продолжались с декабря 2024 года.

Также сообщалось, что в Киевской области ремонтировали мост через реку Тетерев на дороге государственного значения Т-10-05 Иванков — М-07. Мост был поврежден во время боевых действий в 2022 году.