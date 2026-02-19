Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Перекрытие движения через Броварской проспект — что ждет киевлян

Перекрытие движения через Броварской проспект — что ждет киевлян

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 13:21
В Киеве могут перекрыть Броварской проспект через мост
Люди ждут общественный транспорт. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве готовятся временно ограничить движение транспорта на Броварском проспекте. Такое решение связано с аварийным состоянием путепровода.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление председателя Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максима Бахматова.

Реклама
Читайте также:

Что известно о перекрытии движения через Броварской проспект в Киеве

В четверг, 19 февраля, Максима Бахматова сообщил, что в Киеве перекроют движение через Броварской проспект. По его словам, путепровод имеет пятый уровень аварийности и подлежит демонтажу.

Внимание! Видео 18+, содержит ненормативную лексику!

Председатель Деснянской РГА отметил, что на встречу по организации движения пригласили представителей города. Однако, по его словам, от Киевской городской государственной администрации (КГГА) никто не появился.

Чиновник сказал, что из-за перекрытия возможен транспортный коллапс. Ведь планируется закрытие пяти трамвайных маршрутов, однако четких схем объезда, замены транспорта и сроков работ пока не обнародованы.

Заметим, что речь идет об одной из ключевых "артерий" района Киева, где проживают сотни тысяч людей.

Бахматов раскритиковал подход городских властей к коммуникации и планированию. Он отметил, что нужны прозрачные решения, понятные сроки реконструкции и качественная инфраструктура, соответствующая современным и безбарьерным стандартам.

"Я нахожусь, как вы видите, возле метро Черниговская. Мы приехали на большую встречу, она посвящена перекрытию движения через Броварской проспект. Этот мостовой переход, который здесь есть, он аварийный. Я об этом рассказывал много раз, он пятого уровня аварийности. И они решили, они город, потому что деньги у города, чтобы вы понимали, решили его наконец делать.

Мы проговаривали этот коллапс, который наступит, внезапно, или уже должен был наступить, плюс-минус, в январе. И при плохой погоде, там, и остальные, и остальные, они его перенесли, этот коллапс. Но он никуда не делся, друзья. И оно будет происходить.

И для того, чтобы разобраться, что здесь будет, концептуально, мы официально пригласили город рассказать, показать, дать варианты, что же у нас планируется. Значит, от города никто не приехал. Пять маршрутов, трамвайных, будут закрыты, неизвестно насколько. На год, на два. Какие автобусы? Где остановка? Как переноситься? Никто не знает. Ни схемы нет, планов нет", — рассказал Бахматова.

Ремонт мостов в Киеве — что известно

В конце 2025 года стало известно, что компания "Автострада", связанная с бизнесменом Максимом Шкилем, без конкуренции получила подряд на капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" в Киеве. Проект также предусматривает прокладку новых трамвайных путей.

А в ноябре 2025 года в Киеве состоялось открытие движения транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу вблизи метро "Дарница". Ремонтные работы продолжались с декабря 2024 года.

Также сообщалось, что в Киевской области ремонтировали мост через реку Тетерев на дороге государственного значения Т-10-05 Иванков — М-07. Мост был поврежден во время боевых действий в 2022 году.

Виталий Кличко Киев дороги КГГА путепровод Максим Бахматов
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации