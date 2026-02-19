Люди чекають громадський транспорт. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві планують перекрити рух через Броварський проспект. Причина перекриття — шляхопровід перебуває в аварійному стані.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву голови Деснянської районної державної адміністрації у Києві Максима Бахматова.

Що відомо про перекриття руху через Броварський проспект у Києві

У четвер, 19 лютого, Максима Бахматова повідомив, що у Києві перекриють рух через Броварський проспект. За його словами, шляхопровід має п’ятий рівень аварійності та підлягає демонтажу.

Голова Деснянської РДА зазначив, що на зустріч щодо організації руху запросили представників міста. Однак, за його словами, від Київської міської державної адміністрації (КМДА) ніхто не з’явився.

Посадовець сказав, що через перекриття можливий транспортний колапс. Адже плануються закриття п’яти трамвайних маршрутів, проте чітких схем об’їзду, заміни транспорту й термінів робіт поки не оприлюднено.

Зауважимо, що мовиться про одну з ключових "артерій" району Києва, де проживають сотні тисяч людей.

Бахматов розкритикував підхід міської влади до комунікації та планування. Він наголосив, що потрібні прозорі рішення, зрозумілі терміни реконструкції та якісна інфраструктура, що відповідатиме сучасним і безбар’єрним стандартам.

"Я знаходжуся, як ви бачите, біля метро Чернігівська. Ми приїхали на велику зустріч, вона присвячена перекриттю руху через Броварський проспект. Оцей мостовий перехід, який тут є, він є аварійний. Я про це розповідав багато разів, він п'ятого рівня аварійності. І вони вирішили, вони місто, бо гроші в міста, щоб ви розуміли, вирішили його нарешті робити.

Ми проговорювали оцей колапс, який настане, раптово, або вже мав настати, плюс-мінус, в січні. І за поганої погоди, там, і решта, і решта, вони його перенесли, цей колапс. Але він нікуди не дівся, друзі. І воно буде відбуватися.

І для того, щоб розібратися, що тут буде, концептуально, ми офіційно запросили місто розказати, показати, дати варіанти, що ж у нас планується. Значить, від міста ніхто не приїхав. П'ять маршрутів, трамвайних, будуть закриті, невідомо наскільки. На рік, на два. Які автобуси? Де зупинка? Як переноситись? Ніхто не знає. Ні схеми немає, планів немає", — розповів Бахматова.

Ремонт мостів у Києві — що відомо

Наприкінці 2025 року стало відомо, що компанія "Автострада", пов’язана з бізнесменом Максимом Шкілем, без конкуренції отримала підряд на капітальний ремонт шляхопроводу біля станції метро "Чернігівська" у Києві. Проєкт також передбачає прокладання нових трамвайних колій.

А у листопаді 2025 року у Києві відбулося відкриття руху транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро "Дарниця". Ремонтні роботи тривали із грудня 2024 року.

Також повідомлялося, що у Київській області ремонтували міст через річку Тетерів на дорозі державного значення Т-10-05 Іванків — М-07. Міст було пошкоджено під час бойових дій у 2022 році.