В Киеве впервые после перемирия объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, в ночь на 12 мая. Причиной стала угроза применения дронов и сейчас в столице первая тревога, которую после после трехдневного перемирия с РФ.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Воздушная тревога в Киеве 12 мая

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА в Telegram в 03:27.

Параллельно Воздушные силы ВСУ предупредили, что в Киевской области зафиксирована целая группа беспилотников. В то же время мониторинговые каналы пишут, что на столицу летят около 30 единиц дронов.

Отметим, что тревога также есть и в других регионах. Причиной сигнала тоже является фиксации дронов.

Новость дополняется...