В Киеве повреждена ТЭЦ — нардеп назвал масштабы разрушений

Дата публикации 10 октября 2025 12:35
Атака на энергосистему в Киеве 10 октября — пострадала ТЭЦ
Разрушенный трансформатор. Фото иллюстративное: Укрэнерго

На одной из Киевских ТЭЦ в результате ночной атаки РФ пострадали блочные трансформаторы. Блок не может выдать в сеть мощность.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Читайте также:

допис
Сообщение Алексея Кечеренко. Фото: скриншот

Имели ли трансформаторы защиту

"Пострадали не от "баллистики" — их разбили простые дроны. Трансформаторы были незащищенные. Киевские ТЭЦ это собственность города — то есть полная ответственность Киевского горсовета и КГГА", — заявил он.

Также Кучеренко добавил, что вчера на сессии городские депутаты проголосовали за выделение себе по 12,5 млн гривен для "выполнения депутатских обещаний".

"Стоимость укрытия для одного трансформатора где-то 50 млн гривен. Стоимость этой циничной наглой "программы" для налогоплательщиков в Киеве — 1,5 млрд гривен в год", — добавил он.

Напомним, в результате атаки без света осталась часть жителей в шести районах Киева.

Впоследствии в КГГА уточнили, во скольких домах отключена электроэнергия.

Киев нардепы ТЭЦ дроны война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
