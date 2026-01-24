Цены на такси в Киеве 24 января — сколько стоит доехать с левого берега на правый

Такси в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 24 января выпустили по Украине сотни ударных дронов и различные типы ракет. Основной удар пришелся на Киев, в результате чего возникли проблемы со светом, водой, теплом и транспортом. Соответственно, из-за этого "подскочили" цены на такси.

Сколько стоит доехать на такси с левого берега Киева на правый 24 января — читайте в материале Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Цены на такси в Киеве 24 января

По состоянию на 10:15 цены на такси в Киеве несколько подорожали. Так, чтобы добраться с Позняков до центра города нужно заплатить 700 грн в Bolt и 682 — в Uklon.

Цены на такси в Bolt. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси в Uklon. Фото: Новини.LIVE

В то же время стоимость со станции метро "Осокорки" до Крещатика в Uklon будет стоить 776 грн, а в Bolt несколько дешевле — 346 грн. Это быстрый сервис, который немного дороже стандарт-сервиса.

Цены на такси в Uklon. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси в Bolt. Фото: Новини.LIVE

Какая ситуация с транспортом в Киеве

Сегодня из-за дефицита электроэнергии после массового обстрела на "красной" линии метро временно изменили движение поездов.

Так, поезда курсируют между станциями "Академгородок" — "Арсенальная" с интервалом 7-9 минут, "Дарница" — "Левобережная" — "Арсенальная" — интервал 12 минут. В то же время станции "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр" закрыты.

На "зеленой" ветке метро поезда тоже курсируют с изменениями. Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" — "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" — "Красный хутор".

Напомним, 24 января россияне ударили по фабрике Roshen в Киеве. Там погиб один человек и есть пострадавшие.

Кроме того, Андрей Коваленко рассказал, что россияне пытаются энергетически отрезать Киев. Для этого они наносят удары по энергообъектам.