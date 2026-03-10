В Чернобыле заметили аистов после зимы

Аист. Иллюстративное фото: dovidka.biz.ua

В Чернобыльской зоне заметили первых аистов, вернувшихся в Украину после зимы. Ежегодно эти птицы преодолевают до 10 000 км, возвращаясь из зимовки в Африке.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Аисты в Чернобыльской зоне. Фото: Сергей Домашевский

Первые аисты уже вернулись в Украину после зимы

В заповеднике отметили, что аист белый — одна из самых известных птиц Украины и настоящий символ дома и семьи. Его появление в небе, как тихая весть об окончательном приходе весны.

В большинстве регионов Украины аисты появляются во второй половине марта — первой половине апреля, с пиком около 19 марта. В народном календаре именно этот день считают символической датой их возвращения, и обычно первыми прилетают самцы, чтобы осмотреть и восстановить гнездо.

Ежегодно эти птицы преодолевают до 10 000 км, возвращаясь с зимовки в Африке. Аисты из западных и центральных регионов летят вдоль Черного моря через Босфор и Ближний Восток в долину Нила, а с востока — через Кавказ.

Объясняется, что их гнезда могут использоваться десятилетиями. Каждый год они достраиваются и постепенно превращаются в массивные сооружения весом в сотни килограммов. В гнезде обычно 3-5 птенцов, и оба родителя добросовестно их выкармливают. А вместо пения можно услышать характерное громкое щелканье клювом — своеобразный "язык" аистов.

В Чернобыльском заповеднике отметили, что несмотря на близость к человеческим домам, аист остается неутомимым тружеником природных лугов и пойм. В его рационе: насекомые, лягушки, ящерицы, мышевидные грызуны, поэтому он является важным регулятором численности мелких животных. В то же время эта птица — чувствительный индикатор состояния окружающей среды: исчезновение болот, осушение лугов, засухи и загрязнение водоемов сразу отражаются на его численности.

"Интересно, что в разных уголках Украины она имеет свои народные имена. На Полесье часто говорят бусол или бузько, на Подолье — черногуз, на Галичине можно услышать боцюн, а где-то и ласковое гайстер. В каждом названии — своя интонация, своя история и частичка местной памяти", — рассказали в заповеднике.

