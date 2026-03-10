Перші лелеки повернулися до України — їх помітили у Чорнобилі

Лелека. Ілюстративне фото: dovidka.biz.ua

Білі лелеки вже почали повертатися з теплих країв до України після довгої зимівлі. Відтак, перших птахів побачили у Чорнобильській зоні.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Перші лелеки вже повернулися до України після зими

У заповіднику зазначили, що лелека білий — один із найвідоміших птахів України й справжній символ дому та родини. Його поява в небі, мов тиха звістка про остаточний прихід весни.

У більшості регіонів України лелеки з’являються у другій половині березня — першій половині квітня, із піком близько 19 березня. У народному календарі саме цей день вважають символічною датою їхнього повернення, і зазвичай першими прилітають самці, щоб оглянути та відновити гніздо.

Щороку ці птахи долають до 10 000 км, повертаючись із зимівлі в Африці. Лелеки із західних і центральних регіонів летять уздовж Чорного моря через Босфор і Близький Схід до долини Нілу, а зі сходу — через Кавказ.

Пояснюється, що їхні гнізда можуть використовуватися десятиліттями. Щороку вони добудовуються й поступово перетворюються на масивні споруди вагою у сотні кілограмів. У гнізді зазвичай 3-5 пташенят, і обоє батьків сумлінно їх вигодовують. А замість співу можна почути характерне гучне клацання дзьобом — своєрідну "мову" лелек.

У Чорнобильському заповіднику зауважили, що попри близькість до людських осель, лелека залишається невтомним трудівником природних луків і заплав. У його раціоні: комахи, жаби, ящірки, мишоподібні гризуни, тож він є важливим регулятором чисельності дрібних тварин. Водночас цей птах — чутливий індикатор стану довкілля: зникнення боліт, осушення луків, посухи та забруднення водойм одразу відображаються на його чисельності.

"Цікаво, що в різних куточках України він має свої народні імена. На Поліссі часто кажуть бусол або бузько, на Поділлі — чорногуз, на Галичині можна почути боцюн, а десь і лагідне гайстер. У кожній назві — своя інтонація, своя історія й частинка місцевої пам’яті", — розповіли у заповіднику.

Нещодавно у Чорнобильській зоні помітили ласку. Дослідники розповіли, як тварина маскується там завдяки зміні забарвлення та виживає.

Також у Чорнобильському заповіднику помітили коня Пржевальського. З'явилися фото, як тварина спокійно крокує дорогою.

Крім того, у Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу зимняка — хижого птаха з родини яструбових. Для України цей вид не є гніздовим, однак регулярно з'являється в холодний період року під час міграцій і зимівлі.