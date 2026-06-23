Покушение на сотрудника ГУР: задержан еще один фигурант схемы

Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: Нацполиция

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Правоохранители задержали ещё одного участника подготовки покушения на должностное лицо Главного управления разведки в Киеве. Установлено, что 34-летний бывший военный выступал в роли посредника между российскими спецслужбами и организатором преступления. Он координировал взаимодействие между участниками, передавал инструкции от заказчиков, контролировал подготовительные действия, а также уверял, что лично гарантирует выплату вознаграждения за совершение убийства.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Новини.LIVE.

Покушение на сотрудника ГУР

Российская сторона обещала 100 тысяч долларов вознаграждения за выполнение преступного плана. Часть этих средств заранее перечислили через криптовалютные сервисы для финансирования подготовительных действий — в частности, разведки, подбора исполнителей и закупки средств поражения.

Задержанный фигурант. Фото: Нацполиция

"Завербованный россиянами "гарант" находился в постоянном контакте с организатором подготовки покушения и систематически склонял его к продолжению преступной деятельности. Он побуждал соучастников к поиску исполнителей, подготовке необходимых средств и выполнению полученных от заказчиков указаний", — говорится в сообщении.

А 18 июня оперативники Департамента уголовного розыска и следователи ГСУ Нацполиции при силовой поддержке спецподразделения патрульной полиции ТОР провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта на территории Киевской области. Правоохранители изъяли мобильный телефон, а также другие вещественные доказательства.

Фигуранта задержали и объявили ему подозрение в подготовке умышленного убийства, совершенного по заказу и из корыстных мотивов, а также в подстрекательстве к совершению этого преступления.

"По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации и подготовке преступления", — добавили в Нацполиции.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию, в Киеве правоохранители задержали агента российских спецслужб, который готовил покушение на сотрудника ГУР. По данным следствия, он планировал умышленное убийство за денежное вознаграждение с применением FPV-дрона.

А недавно СБУ предотвратила теракт в Киеве. Известно, что столичный маркетолог вместе с военным-дезертиром заложили взрывное устройство под генератор в Шевченковском районе, планируя вызвать пожар по заказу ФСБ.