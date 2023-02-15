В Киеве четверо воспитателей детского сада пытали детей

Правоохранители проводят следственные действия

В Киеве четверым воспитателям детского сада сообщено о подозрении в пытках детей. В настоящее время уже идентифицированы трое пострадавших в возрасте от 5 до 6 лет.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, в частном детсаду в Киеве, якобы действующем по методике АВА-терапии, воспитатели на протяжении длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников учреждения. Они наказывали детей за их поведение и невыполнение указаний, причиняя им сильную физическую боль и моральные страдания.

Удалось идентифицировать троих детей от 5 до 6 лет, над которыми издевались. В помещении детского учреждения правоохранители провели обыски, изъяли документы, которые имеют значение для досудебного расследования.

За процессуального руководства ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении четырем работникам частного коррекционного детского сада по факту истязания малолетних детей (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, в Броварах Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина. Он ударил женщину и угрожал расправой. Обидчика задержали с рюкзаком гранат.

Также мы писали, что в Киеве сообщили о подозрении директору частного садика по факту растраты 2 млн грн взносов, которые делали родители. Женщину могут лишить свободы.